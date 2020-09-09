Цены на нефть за последнюю неделю потеряли почти 15%. Снова стали слышны разговоры о возможном повторении апрельского обвала, эксперты-апокалиптики ссылаются на вторую волну коронавируса и резкое падение спроса.

Думаю, что в этот раз все будет гораздо прозаичней. Торговля на нефтяном рынке вошла в традиционную сезонную схему. Закончился период отпусков в США — цена идет вниз. Сезон ураганов оказался неразрушительным – цена идет вниз. Арамко начинает сезонно демпинговать, понятно, цена идет вниз. ОПЕК увеличивает добычу – цена идет вниз.

Теперь другие аргументы. Вторая волна коронавируса не вызовет остановку мировой экономики, которая быстро восстанавливается – это работает на повышение цен на нефть. Продажи автомобилей в Китае на максимуме за 2 года – цена должна расти. Авиатрафик в США за неделю вырос на 7% — цена должна расти.

Взвесив все аргументы за и против, можно сделать вывод: нефть пока останется в широком коридоре от 38 до 46 долларов за баррель.