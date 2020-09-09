Повторится ли апрельский обвал на нефтяном рынке?
Цены на нефть за последнюю неделю потеряли почти 15%. Снова стали слышны разговоры о возможном повторении апрельского обвала, эксперты-апокалиптики ссылаются на вторую волну коронавируса и резкое падение спроса.
Думаю, что в этот раз все будет гораздо прозаичней. Торговля на нефтяном рынке вошла в традиционную сезонную схему. Закончился период отпусков в США — цена идет вниз. Сезон ураганов оказался неразрушительным – цена идет вниз. Арамко начинает сезонно демпинговать, понятно, цена идет вниз. ОПЕК увеличивает добычу – цена идет вниз.
Теперь другие аргументы. Вторая волна коронавируса не вызовет остановку мировой экономики, которая быстро восстанавливается – это работает на повышение цен на нефть. Продажи автомобилей в Китае на максимуме за 2 года – цена должна расти. Авиатрафик в США за неделю вырос на 7% — цена должна расти.
Взвесив все аргументы за и против, можно сделать вывод: нефть пока останется в широком коридоре от 38 до 46 долларов за баррель.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200909/832006508.html