Отечественный фондовый рынок страдает от неопределенности. Нефтяные цены пробили вниз боковой диапазон и затем снизились на 10%. В данный момент снижение приостановилось, но остается неопределенность… Закончилась ли коррекция? Чтобы «нефтемедведи» взяли ситуацию под свой полный контроль нужно, чтобы нефтяные цены (Brent) пробили поддержку 37,2.

Есть также неопределенность, касающаяся ситуации с Белоруссией и визит Александр Лукашенко в Москву ее не снимет. Есть неопределенность с новыми антироссийскими санкциями. Непонятно с чем мы имеем дело в сентябре: с коррекцией к росту или со сломом глобального повышательного тренда, начало которого было положено в марте этого года. Если это слом тренда из-за грядущих санкций, то акции покупать не надо, за исключением акций «Норильского Никеля» и золотобывающих акций. Надо покупать «короткие» облигации, золото, валюту. Но я склоняюсь к тому, что это здоровая коррекция и надо покупать акции компаний с растущим бизнесом. Для меня, например, очевидно, что бизнес Московской биржи будет расти. Что касается акций нефтедобытчиков, то для меня не очевидно, что этот бизнес в ближайшие годы будет расти.

Вчера индекс РТС вырос на 1%. В США волатильность акций технологического сектора усилилась из-за приближающихся выборов, у нас этого фактора нет. У нас есть фактор динамики нефтяных цен, а вчера индикаторы на дневных графиках просигнализировали о «перепроданности» и снижение цен на нефть прекратилось. Ралли в нефтяных ценах я не жду. Я уверен, что в ближайшие недели цены на нефть (Brent) не смогут закрепиться вше уровня 45. Вспышка COVID-19 в некоторых странах Европы и рост заболеваемости в США подрывает надежды на быстрое восстановление спроса. На фоне слабого спроса государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco снизила с октября официальные отпускные цены. Управление энергетической информации США в среду снизило прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году на 210 000 баррелей в день

Вчера технологический сектор в США вырос. Акции Tesla достаточно близко на этой неделе подошли к сильному уровню поддержки в районе $325 и этот факт инициировал покупки. Но один хороший торговый день после трех плохих еще не говорит об окончании коррекции. Причины роста акций чисто «технические». Котировки акций Zoom Video Communications Inc (ZM) выросли на 11% но объем торгов средний, а по другим технологическим акциям объем торгов ниже среднего. Институциональных покупок мало – бал правят спекулянты. У спекулянтов мало сил, чтобы поднимать котировки акций «широким фронтом». К примеру, акции авиакомпаний вчера снизились. Ситуация с авиаперелетами очень тревожная – коэффициент загрузки самолетов стал снижаться. В июле он составлял 54%, в августе снизился до 46%, а в сентябре будет в районе 42%-44%.

Тем не менее, я сохраняю оптимизм и не жду пробития поддержки 116100 по фьючерсу на индекс РТС. Индекс РТС вошел в зону «перепроданности» и сейчас можно ожидать его стабилизации.