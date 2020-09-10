Вчера преобладала смешанная динамика. Большинство «голубых фишек» закрылось на положительной территории. Лидерами роста стали бумаги М.Видео (+3,33%). В аутсайдерах оказались акции X5 Retail (-2,59%). Пара USD/RUB вернулась в диапазон 75-76, так как цена на нефть поднялась выше $41 за баррель.

Инвесторы вновь раскупили ОФЗ. Спрос на новый выпуск 10-летних ОФЗ, не обращавшийся ранее на рынке, был значительным. Этих бумаг удалось продать больше чем на 100 млрд руб. Спрос на «короткие» облигации был заметно ниже. Мы полагаем, что основными покупателями стали локальные крупные игроки. Этот выпуск интересен в основном пенсионным фондам. По итогам августа оказалось, что около двух третей всех бумаг скупают госбанки, в то время как спрос нерезидентов снизился.

Пересмотрена оценка динамики ВВП. По данным Росстата, снижение ВВП во втором квартале составило 8,0%, а в первом полугодии — 3,4%. По косвенным оценкам, потери из-за карантина оказались равны 7,5%. Наибольший спад произошел в сегменте розничных услуг. Мы полагаем, что это существенно не повлияет на оценку динамики ВВП по итогам года. На сегодня прогнозируется снижение в диапазоне 4-6%. Наверстать отставание невозможно, так что главное не ухудшить ситуацию. По всей видимости, несмотря на признаки увеличения заболеваемости в разных регионах мира, власти предпочитают ослабление карантинных ограничений, а не их ужесточение. В этой связи ухудшение прогнозов падения экономики, которое стало бы негативным сигналом для рынка, маловероятно.

Ожидаем смешанную динамику. Сырьевые и фондовые рынки демонстрируют отскок, который не выглядит долговременным. В фокусе заседание ЕЦБ и статистика из США. Ожидания для пары USD/RUB: коридор 75,00-76,00, ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2840-2880 пунктов.