Вчерашние торги завершились для отечественных фондовых площадок на удивление спокойно. Несмотря на отсутствие позитива и в целом скудный новостной фон, не взирая на упавшие еще во вторник цены на энергоносители, российские рынки показали удивительную стойкость. В итоге в ходе основной торговой сессии индекс Мосбиржи потерял 0,44%, а номинированный в долларах индекс РТС вырос за счет укрепления рубля на 1,00%. Лидерами роста сегодня стали «М.Видео» (+3,33%), «Мечел» (+3,07% в префах и +1,97% в обычке), ММК (+2,97%), «Обувь России» (2,67%) и «РусГидро» (+2,49%). Сильней снизились ГДР «Пятёрочки» (-3,60%), «Полиметалла» (-2,98%), «Полюса» (-2,59%), «Селигдара» (-1,84%), QIWI (-1,63%).

Сегодня внешний фон для России складывается куда более благоприятным. Стоимость углеводородов уверенно подросла. И хотя говорить о возвращении на комфортные для российского бюджета 44—46 долларов за баррель по эталонному сорту Brent еще рано, сама динамика выглядит ободряюще. По состоянию на 7:56 мск нефть Brent торговалась на отметке $40,69 за барр, несколько откатившись от локального максимума в $41,20 за барр., а баррель легкой техасской WTI стоил $37,89, также скорректировавшись с отметки в $38,40. Пока оба сорта консолидировались в боковом движении, и вряд ли мы увидим сильные ценовые колебания до публикации Минэнерго США статистики по недельному изменению запасов сырой нефти, что будет в 18:00 мск. Тогда же и хаб в Кушинге отчитается об избыточных запасах.

Рубль выглядит очень неплохо. Вчерашние размещения Минфином двух выпусков ОФЗ на 158,7 млрд руб. при совокупном спросе в 308 млрд руб. хотя и не выглядят рекордными, придали рынку некоторую уверенность. Российский рубль, сумевший удержать позиции даже в период, когда нефть дешевела, сейчас и вовсе умеренно подрос, закрепившись к 8:00 мск на уровнях 75,335 руб. за доллар и 89,079 руб. за евро.

Сегодня Россия отчитается по динамике индекса потребительских цен от (PCSI) от Thomson Reuters/IPSOS. Центробанк опубликует данные по изменению международных резервов. «АЛРОСА» представит данные по результатам продаж за август. Должны опубликовать финансовые результаты «Петропавловск» (бумаги компании подросли накануне на 0,51%), а операционные — «Группа Черкизово» (акции подорожали вчера на 0,68%). Пройдет заседание Правления «Газпрома» (+0,43% за день) по поводу корректировки бюджета и инвестопрограммы на 2020 г. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин проведет пресс-конференцию. Пройдет заседание ЕЦБ. Иной корпоративной отчетности или решений по выплате дивидендов среди отечественных компаний не планируется.

Фьючерсы на основные мировые фондовые индексы торгуются к 8:05 мск около нуля, слабо подрастая. На данную минуту не наблюдается никакого весомого негатива для отечественных рынков и российской экономики в целом. Так что можно ожидать, что старт торгов на наших фондовых площадок пройдет нейтрально или умеренно позитивно. Дальнейшая динамика будет определятся поступающими новостями, статистикой и отчетностью корпораций.