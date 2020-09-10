На мировых финансовых рынках началось восстановление после трехдневного обвала. Сильно отскочили американские и европейские площадки. Но мы в этом празднике жизни участия практически не приняли, потеряв по итогам среды 0,44% по Индексу Мосбиржи.

Особо пугает «Норильский Никель», который сыпался весь день, и лишь в ходе вечерних торгов отскочил. Слабенько выглядел и Сбербанк: неужели дивидендная доходность в более чем 8% никого не привлекает?

Динамика этих двух бумаг наводит на мысли, что нерезиденты продолжают распродавать российские акции. Вроде бы и острая фаза политических страхов прошла. Все-таки зреет мнение, что Запад не решится на серьезные санкции в отношении России, такие как запрет владения российским госдолгом или отключение нас от международных платежей.

Мощное закрытие Америки вчера и прибавляющие американские фьючерсы сегодня с утра зовут российских инвесторов попытаться начать отыгрывать потери. Откроемся мы сегодня точно в плюсе, но пока непонятно, сможем ли развить успех в течение дня.

Мы все-таки ждем преддивидендного ралли от Сбербанки, для чего ему неплохо бы сегодня-завтра закрепиться выше отметки 222 руб, создав плацдарм для движения в сторону 244 руб.

Вчера начался отскок высоких технологий. К нему можно спекулятивно присоединиться, взяв «Яндекс» и Mail.ru. Однако стоит помнить, что бумаги «Яндекса» сильно перегреты, и при малейшем развороте из них лучше выходить.

На валютном рынке возобновилось снижение доллара к корзине валют. На это вот-вот должно отреагировать золото, а вслед за ним и бумаги золотодобывающих компаний.

Пока непонятна ситуация с нефтью. Вчера котировки вернулись над отметку 40 долларов за баррель, но это больше было вызвано закрытием шортов спекулянтами после сильного предыдущего обвала. Если нефтяным «медведям» удастся продавить котировки в район 39 долларов, то снижение может резко ускориться, но сегодня для этого поводов нет никаких.

Рубль вчера мощно укрепился как на позитивном внешнем фоне, так и ослаблении политических опасений, в паре с долларом подойдя к сильной поддержке 75. Здесь же проходит и линия поддержки восходящего тренда по паре доллар-рубль. Несмотря на столь мощные технические преграды, не исключено, что сегодня рубль попробует продолжить восстановление и уйдет под отметку 75.

Однако покупка рубля против доллара должна носить спекулятивный характер: тренд по рублю продолжает оставаться падающим, и очередное обострение отношений Россия-Запад вновь приведет к сильному падению российской валюты.