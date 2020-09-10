Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон.

С одной стороны, национальная валюта получит поддержку от рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 40,8 доллара за баррель. С другой, давление на рубль будет оказывать умеренное ослабление валют развивающихся стран.

В результате, в начале торгов мы ожидаем консолидации в паре доллар/рубль у уровней закрытия среды. При этом в ходе дня американская валюта может продолжить негативную динамику предыдущей сессии и протестировать поддержку на отметке 75 рублей.

Для закрепления ниже данного уровня сил у рубля может не хватить, особенно если результаты заседания ЕЦБ разочаруют, и мы увидим волну снижения пары доллар/евро на международном валютном рынке, а также в случае активизации продаж на рынке энергоносителей на слабых данных по запасам углеводородов от Минэнерго США. В результате, в ходе сессии американская валюта удержит позиции в нижней половине диапазона 75-80 рублей.

Напомним, что в среду рубль существенно укрепился к основным мировым валютам на фоне восстановления рынка энергоносителей и выходе ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 40 долларов за баррель. Так, к окончанию торгов доллар упал на 1,3%, закончив день в районе 75,3 рубля, евро потерял 1%, отступив ниже 89 рублей.