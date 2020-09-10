В ходе торгов доллар может протестировать поддержку на уровне 75 рублей
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон.
С одной стороны, национальная валюта получит поддержку от рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 40,8 доллара за баррель. С другой, давление на рубль будет оказывать умеренное ослабление валют развивающихся стран.
В результате, в начале торгов мы ожидаем консолидации в паре доллар/рубль у уровней закрытия среды. При этом в ходе дня американская валюта может продолжить негативную динамику предыдущей сессии и протестировать поддержку на отметке 75 рублей.
Для закрепления ниже данного уровня сил у рубля может не хватить, особенно если результаты заседания ЕЦБ разочаруют, и мы увидим волну снижения пары доллар/евро на международном валютном рынке, а также в случае активизации продаж на рынке энергоносителей на слабых данных по запасам углеводородов от Минэнерго США. В результате, в ходе сессии американская валюта удержит позиции в нижней половине диапазона 75-80 рублей.
Напомним, что в среду рубль существенно укрепился к основным мировым валютам на фоне восстановления рынка энергоносителей и выходе ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 40 долларов за баррель. Так, к окончанию торгов доллар упал на 1,3%, закончив день в районе 75,3 рубля, евро потерял 1%, отступив ниже 89 рублей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200910/832009337.html