В конце августа облачная корпорация Snowflake подала заявку на проведение IPO на фондовой бирже NASDAQ.

Snowflake – американский разработчик одноименной облачной платформы для хранения и обработки данных корпораций. Компания предлагает решения, призванные решить проблемы структурирования больших массивов данных для их более удобного использования в задачах машинного обучения, а также принятия стратегических решений для повышения эффективности бизнеса. По состоянию на 3 сентября 2020 года под управлением Snowflake находится более 250 петабайт данных с ежедневной загрузкой в 515 млн уникальных проектов. Стоит отметить, что компания предлагает решения для финансовых компаний, медицинских организаций, государственных предприятий, а также крупных частных образовательных холдингов. Более того, Snowflake имеет 1300 партнерских соглашений с частными организациями, чей бизнес связан с облачными вычислениями.

Snowflake генерирует свою выручку от платы за количество использованного места под хранение данных, а также за объем используемых вычислительных мощностей облачных сервисов. За последний год число активных клиентов платформы Snowflake выросло с 1,5 тыс. до 3,1 тыс. При этом количество клиентов, которые принесли компании более $1 млн годовой выручки, увеличилось более чем в 2 раза до 56 компаний. Стоит отметить, что услугами разработчика пользуются 7 компаний из Fortune 10 и 146 организаций из Fortune 500. За 2020 фискальный год с окончанием 31 января 2020 года выручка Snowflake увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до $264,8 млн ввиду значительного роста клиентской базы компании. При этом чистый убыток разработчика составил $348,6 млн.

По информации аналитического агентства Enterprise Technology Research, более 70% существующих клиентов Snowflake планируют наращивать расходы по хранению и обработке данных. Данный коэффициент превышает аналогичный показатель у конкурентов Snowflake, таких как Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud Platform. Коэффициент удержания клиентов, которые пользуются продуктами Snowflake, в настоящий момент составляет 158%, что намного выше среднеотраслевого значения на уровне 109%. По оценке консалтинговой компании IDC, объем рынка управления данными к концу 2020 года составит $56 млрд, тогда как к концу 2023 года он увеличится на 50% до $84 млрд. Также ожидается рост спроса на услуги облачных вычислений со стороны крупных коvпаний ввиду распространения технологий машинного обучения, требующих повышенных вычислительных мощностей. Таким образом, Snowflake имеет обширный целевой рынок.

Также известно, что IPO состоится 15 сентября, а 16 сентября начнутся торги акциями компании. Snowflake планирует разместить 28 млн новых акций по цене $75-85 и привлечь около $2,4 млрд. Капитализация облачной корпорации по итогам размещения может превысить $23 млрд. Ведущими андеррайтерами выступят инвестдома Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan.

Стоит отметить, что гиганты Salesforce и Berkshire Hathaway заявили о своем интересе к IPO и планируют купить новых акций Snowflake на сумму $250 млн каждая.