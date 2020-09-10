Рынок акций РФ и рубль в начале торгов мало изменятся на фоне коррекционных настроений на мировых торговых площадках после предыдущего обвала, полагают аналитики.

Курс доллара будет колебаться в диапазоне 75-75,5 рубля, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается изменение индекса Мосбиржи в пределах 0,2-0,4% в диапазоне 2865-2885 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2860 и 2850 пунктов, значимыми сопротивлениями росту станут отметки 2890 и 2900 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В краткосрочной перспективе возможна консолидация рынка немногим выше уровня 1200 пунктов по индексу РТС, оценивает Антон Старцев из компании "Олма".

"В течение дня ожидается решение по ставке ЕЦБ и последующая пресс-конференция, на которой могут быть даны указания на планы регулятора по стимулированию экономики. На валютном рынке РФ в начале торгов возможна консолидация курса в диапазоне 75-75,5 рубля за доллар", — добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах коррекционно отскочили вверх на 1,6-2,7% после ощутимого падения в течение трех предыдущих торговых сессий.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются в пределах 0,25%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,2-1,4%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – почти не меняется, японский Nikkei 225 прибавил 0,9%.

Стоимость нефти повышается на 0,2%, до 40,87 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1832 доллара против 1,1803 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в среду умеренно снизился по индексу Мосбиржи и при этом значительно вырос по индексу РТС на фоне укрепления рубля. В целом российские индексы поддержал отскок в ценах на нефть марки Brent и коррекция вверх на западных площадках.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии снизился на 0,44% — до 2876,07 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1%, до 1201,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 96 копеек, до 75,33 рубля, евро — на 85 копеек, до 88,96 рубля, следует из данных Московской биржи.