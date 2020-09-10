Российская экономика резко сократилась в апреле–июне

Вчера Росстат представил уточненную оценку российского ВВП за 2 кв. 2020 г., согласно которой экономика нашей страны упала на 8% (здесь и далее – год к году) по сравнению с ростом на 1,6% в январе–марте этого года. Таким образом, уточненная оценка оказалась на 0,5 п.п. выше опубликованных 11 августа предварительных данных. Пересмотр обусловлен уточнениями первичной статистической отчетности, представленной предприятиями, а также получением дополнительной информации от Банка России. Номинальный объем ВВП в апреле–июне составил 23,288 трлн руб. против 25,318 трлн руб. в 1 кв. 2020 г., а индексдефлятор ВВП снизился на 4,1% с минус 0,1% кварталом ранее.

Сектор услуг пострадал больше всего

Как следует из разбивки по счету производства ВВП, во 2 кв. 2020 г. наиболее высокие темпы роста наблюдались в страховании и финансах (6,1%), а также государственном управлении и обеспечении военной безопасности (2,6%). Наибольший спад отмечался в деятельности гостиниц и ресторанов (минус 56,9%), предоставлении прочих видов услуг (минус 28,6%), а также в секторе транспортировки и хранения (минус 19,3%). При этом спад в добывающем секторе составил 12,8%, в оптовой и розничной торговле – 12,7%, а в обрабатывающей промышленности – 7,9%.

Ожидаем улучшения ситуации в российской экономике

Мы полагаем, что, несмотря на резкую просадку в апреле– июне, экономическая динамика во 2 п/г текущего года значительно улучшится.

Так, в августе российский сервисный индекс PMI составил 58,2 пункта по сравнению с 58,5 пункта месяцем ранее, что, несмотря на небольшое снижение, говорит о продолжающемся быстром восстановлении деловой активности в секторе услуг. Кроме того, значение промышленного индекса PMI в августе достигло 51,1 пункта по сравнению с 48,4 пункта в июле, что говорит о набирающих силу позитивных тенденциях в обрабатывающей промышленности.

Мы также ожидаем, что ощутимую поддержку экономике продолжит оказывать наблюдающееся в последнее время внушительное увеличение расходов федерального бюджета, связанное с реализацией мер поддержки населения и бизнеса, а также произошедшее значительное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Принимая во внимание рост заболеваемости в ряде стран, мы полагаем, что наиболее существенным риском остается возможность второй волны эпидемии. Другим негативным фактором по-прежнему является рост геополитической напряженности, прежде всего ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Китаем. При этом, с нашей точки зрения, несмотря на участившиеся в последнее время призывы к введению новых антироссийских санкций, наиболее жесткие ограничения (такие как запрет на покупку российского госдолга и ограничения на работу с российскими госбанками) маловероятны.

Мы подтверждаем прогноз спада российского ВВП на 5,7% по итогам текущего года, однако видим существенные возможности для того, чтобы в конечном итоге рецессия оказалась заметно менее глубокой.