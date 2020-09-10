Вчера Минфин провел аукционы двух флоутеров: 4-летнего ОФЗ-24021 и 10-летнего ОФЗ-29013. В первом случае заявок поступило на 101,4 млрд руб., и в итоге весь доступный для размещения остаток выпуска (46,8 млрд руб.) был реализован, в результате чего объем облигаций в обращении достиг установленного предела в 300 млрд руб. Цена отсечения на аукционе составила 98,54 пп, что соответствовало z-спреду +41 бп к RUONIA и почти совпало с отсечкой на предыдущем аукционе ОФЗ-24021, проводившемся 26 августа. Однако если на аукционе две недели назад Минфин предложил инвесторам дисконт в 0,4 пп к цене вторичного рынка, то вчерашняя цена отсечения соответствовала дисконту в 0,25 пп к уровню mid-котировок выпуска на вторичном рынке. Всего было удовлетворено 126 заявок, на крупнейшую из которых (4,8 млрд руб.) пришлось 10% общего размещения, а на крупнейшие пять – 27%. Доля неконкурентных заявок составила 22,7%, что сравнительно много для аукциона флоутеров. В свою очередь спрос на аукционе ОФЗ-29013 составил 207 млрд руб., а в итоге было размещено бумаг на 111,7 млрд руб. (соотношение спроса и фактического размещения 1,9x). Цена отсечения составила 96,25 пп, что соответствовало, по нашим оценкам, z-спреду +45 бп к RUONIA. Размещенный объем бумаг был распределен между всего 18 участниками, при этом основная часть облигаций была реализована крупными лотами: на 5 крупнейших из удовлетворенных заявок пришлось 92,5 млрд руб. или 83% общего размещения. Доля неконкурентных заявок составила всего 0,3%.

В целом мы считаем результаты вчерашних аукционов благоприятными с точки зрения кривой ОФЗ-ПД, учитывая, что Минфин опять удовлетворил более половины заявок, а спрос был по-прежнему высоким, как и на аукционе по размещению флоутера на прошлой неделе (тогда, напомним, и объем заявок на 6-летний ОФЗ-29014 (314,8 млрд руб.), и фактическое размещение (187,6 млрд руб.) оказались рекордно высокими. Мы полагаем, что сохраняющееся предпочтение Минфина флоутерам будет способствовать тому, что наклон кривой ОФЗ-ПД будет снижаться. С учетом вчерашних аукционов для выполнения индикативного квартального плана заимствований (1 трлн руб.) Минфину до конца текущего квартала осталось разместить облигаций всего на 231 млрд руб. или 77 млрд руб. в неделю.

На вторичном рынке котировки ОФЗ вчера восстановились вслед за укреплением рубля. Доходности среднесрочных облигаций снизились на 2–4 бп, а длинных – на 3–6 бп, в результате чего наклон кривой немного уменьшился. На общем фоне чуть сильнее смотрелся 13-летний ОФЗ-26221 (YTM 6,37%), опустившийся в доходности на 7 бп. В числе лидеров также были 14-летний ОФЗ-26225 (YTM 6,42%), 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 6,47%) и 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 6,19%), закрывшиеся снижением доходностей на 6 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже достиг внушительных 30,8 млрд руб., что почти соответствует среднедневному показателю за последний месяц. Наиболее активно торговались ОФЗ-26228 и ОФЗ-26225, объем сделок с которыми составил 8,6 млрд руб. и 7,2 млрд руб. соответственно. Изменения доходностей 10-летних облигаций других развивающихся стран не превысили ±2 бп, за исключением облигаций Колумбии, доходность которых снизилась на 5 бп.