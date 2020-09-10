Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкогольной продукции с пива и пивных напитков.

Инициатива направлена на снижение объемов контрафактной продукции и обеспечение качества для клиентов. Процесс маркировки потребительских товаров начался с мехов в августе 2016 г. и в настоящее время охватывает табачные изделия, парфюмерию и туалетную воду, фотоаппараты, одежду из кожи, различные виды белья (столовое, спальное, туалетное, кухонное), автомобильные и пневматические резиновые шины, лекарства, обувь.

Представители пивоваренной промышленности не поддержали предложение, указав на низкую долю фальсифицированной продукции в общем объеме потребления (3% в 2019 г.) и существование системы ЕГАИC. Введение маркировки приведет к дополнительным затратам для крупнейших производителей: по оценкам источников РБК, установка оборудования для маркировки на одной производственной линии обойдется приблизительно в 1 млн долл., а одна марка будет стоить 0,5 руб. (3% от средней цены бутылки пива), что в итоге приведет к повышению цен и негативно скажется на спросе. Мы ожидаем дальнейшей информации об этой инициативе.

На наш взгляд, потенциальное увеличение затрат создает некоторый риск для наших финансовых прогнозов.