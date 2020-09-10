Нынешняя нервозность инвесторов связана в том числе с приближением выборов в США в ноябре и обострением противостояния США и Китая. В США набирает ход предвыборная кампания – до выборов остается два месяца, Дж. Байден немного опережает Д. Трампа в борьбе за пост президента. Возможны новые шаги администрации президента США на геополитической арене, которые повышают неопределенность на рынках. Так Д. Трамп накануне усилил антикитайскую риторику, заявив, что покончит с зависимостью американской экономики от китайской в случае переизбрания на второй срок. Кроме того, давно назревшая коррекция перегретого технологического сектора на американском рынке акций потянула за собой другие активы.

Осторожность инвесторов в преддверии американских выборов безусловно затронет и российский рынок. Тем более, что антироссийская тематика является частью предвыборной кампании в США. Ожидаем сохранения волатильности в ближайшие несколько месяцев, пока не завершатся выборы в США.

Мы не исключаем, что в ближайшие месяцы на мировых рынках будут происходить резкие коррекции и уход в защитные активы. Напомним, что коррекции – это норма рынка. Тем более в условиях глобальной рецессии и новой волны COVID-19, политической неопределенности в США и усиления противостояния США-КНР.

Динамика курса рубля в этом году соответствует динамике других валют развивающихся рынков и отражает сложившиеся глобальные условия. Основными факторами влияния на курс рубля являются динамика цен на нефть, отношение международных инвесторов к группе развивающихся рынков (куда относится и Россия), а также специфические для России факторы.

Ослабление курса рубля в последние недели было связано с усилением геополитических и санкционных рисков из-за обострения политической ситуации в Белоруссии и возможного отравления политика А. Навального. Дополнительным негативом для российской валюты в последние дни стало общее ухудшение ситуации на мировых рынках и снижение цен на нефть Brent более 10%, до $40 за баррель.

Вторая половина года традиционно более слабая для российской валюты из-за сезонности текущего счета. В этом году эта сезонность может быть усилена за счет рекордного сокращения добычи нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+, повышения спроса на импорт по мере восстановления экономики и отложенного спроса на зарубежные поездки по мере открытия внешних границ.

В условиях приближения выборов в США в ноябре геополитическая напряженность может сохраняться в течение еще нескольких месяцев. На этом фоне мы не исключаем ослабления рубля в сторону 78-80 по отношению к доллару и 92-94 к евро.

После выборов в США ожидаем, что санкционная премия будет постепенно уходить из цен российских активов. Кроме этого, в начале 2021 года ожидается поддержка рубля со стороны сезонно крепкого текущего счета, смягчение требований сделки ОПЕК+, прояснение ситуации с вакциной от коронавируса, восстановление мировой экономики и спроса на сырьё. На этом фоне мы ожидаем возвращение курса рубля в диапазон 73-75 к доллару и 86-88 к евро.

Мы рекомендуем инвесторам придерживаться своей инвестиционной стратегии, выстроенной под финансовые цели, и не заниматься краткосрочными спекуляциями, реагируя на каждую коррекцию.