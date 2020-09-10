Мы подготовили обзор, в котором проанализировали позиционирование институциональных инвесторов. Данные показывают, что управляющие иностранными фондами за последний год сократили вложения в Россию, а продаваемые ими акции покупали российские инвесторы. Если смотреть по конкретным компаниям, то институциональные инвесторы значительно увеличили и без того высокую долю вложений в Яндекс, продавая при этом акции Газпрома и других экспортеров. При этом российские инвесторы, напротив, активно покупали эти бумаги.

Вложения в Россию сократились, но ее доля в портфелях по-прежнему значительно выше индексного веса. В портфелях инвесторов в сегменте GEM на долю России в 2К20 приходилось 4,6% против 5,0% годом ранее. При этом вес России в индексе MSCI EM сократился с 4,0% до 3,0%. Таким образом, "перевес" инвестиций в Россию фактически вырос до рекордно высокого уровня 1,6 п. п.

Рост активности российских розничных инвесторов влияет на структуру free float. Хотя основную роль на российском рынке продолжают играть иностранные институциональные инвесторы, повышение активности розничных участников, которое наблюдается в последние два, ведет к изменению базы инвесторов. По нашим оценкам, 3-4% российских акций в свободном обращении (free float) иностранцы продали российским инвесторам.

Среди российских акций больше всего "перевес" у Яндекса. Нерезиденты владеют акциями Яндекса на сумму $18,3 млрд, это больше, чем у какой-либо другой российской компании. По состоянию на конец 2К20 "перевес" в акциях Яндекса у иностранных инвесторов составлял 18,4 п. п. Даже после августовского включения компании в расчетную базу MSCI, у Яндекса остался самый большой "перевес". При этом данные показывают, что акции Яндекса в основном сосредоточены у нескольких фондов.

Розничные и институциональные инвесторы сильно расходятся в предпочтениях. Мы сопоставили данные портфелей розничных и институциональных инвесторов и отметили, что первые проявляют больше интереса к недооцененным акциям (value stocks). Когда институциональные инвесторы продавали бумаги Газпрома и других экспортеров (чтобы профинансировать покупку акций Яндекса), розничные инвесторы, напротив, покупали их. Мы ожидаем, что доля free float во владении иностранных фондов будет сокращаться, а доля розничных инвесторов будет расти, поскольку они становятся все активнее. На наш взгляд, эта тенденция может оказать поддержку недооцененным акциям (value stocks).