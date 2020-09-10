Росстат опубликовал пересмотренные оценки роста ВВП за 2К20, а также более подробные данные по производственным компонентам.

Согласно этой статистике, в 2К20 российский ВВП сократился на 8% по сравнению с 2К19 (ранее сообщалось, что годовое снижение в 2К20 достигло 8,5%). Наиболее значительный вклад в падение внесли промышленное производство, розничная и оптовая торговля, а также транспорт. По итогам 1П20 ВВП упал на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом снижение ВВП в 2К20 было менее резким, чем годовое падение выпуска в базовых отраслях, которое составило 9,7%. Некоторые сектора, которые не включены в данные по базовым отраслям (например, финансовый и оборонный) в меньшей степени пострадали от карантина и даже продемонстрировали положительную динамику. В секторе ИТ и коммуникаций, образования и недвижимости спад также был менее резким. В то же время из-за разницы в методике расчета динамика валовой добавленной стоимости в некоторых отраслях была хуже, чем динамика выпуска (эти данные были опубликованы раньше). Например, в сельском хозяйстве валовая добавленная стоимость повысилась лишь на 0,4% относительно 2К19, тогда как выпуск вырос на 3,1%. В секторе "транспортировка и хранение" валовая добавленная стоимость упала на 19,3%, а выпуск — лишь на 8,2%. В прочих секторах, таких как розничная и оптовая торговля, а также промышленное производство, динамика выпуска и валовой добавленной стоимости в 2К20 была сходной

Представленные данные, а также имеющаяся статистика за июль и август подтверждают наш базовый прогноз, согласно которому ВВП по итогам 2020 года снизится на 4%.



