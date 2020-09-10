Три вопроса перед ЕЦБ
Сегодня пройдет очередное заседание ЕЦБ. С моей точки зрения, сейчас перед Европейским ЦБ стоят три главных вопроса.
Во-первых, как дополнительно стимулировать экономику еврозоны, которая, согласно последним данным, стала терять темпы восстановления и осенью может столкнуться со второй волной коронавируса?
Во-вторых, что делать с инфляционным таргетом в 2%? В еврозоне сейчас дефляция, до целей ЕЦБ очень далеко, нет никаких признаков инфляционного ускорения.
В-третьих, как повлиять на сильный курс евро, который с весны укрепился к доллару на 8%?
Думаю, что сегодня мы можем получить ответ только на второй вопрос. Я не исключаю, что ЕЦБ вслед за ФРС «размоет» инфляционное таргетирование, то есть фактически заявит, что нулевые ставки и стимулирующая политика – это надолго. Возможно, тогда и евро опустится, и на третий вопрос отвечать будет легче. В противном случае евро уходит снова к 1.2.
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