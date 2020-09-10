Вчерашний день был настолько прогнозируемым, что даже неинтересно его обсуждать.

После мощного и стремительного 3-х дневного падения, в результате которого самый главный виновник «торжества» мартовско-августовского коронавирусного ралли – индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – установил абсолютный рекорд по скорости падения и потерял более 12%, по всем канонам жанра должна была наступить пауза с отскоком. Собственно ее мы вчера и увидели. Отскок получился очень даже убедительный, и тот же индекс NASDAQ подскочил на 2,7%. Правда, этот отскок никак не компенсировал потери предыдущих дней, и он вообще-то вполне укладывается в рамки именно небольшого отскока на фоне начинающего развиваться нисходящего тренда. Старшие братья индекса NASDAQ – индексы S&P500 и Dow Jones также продемонстрировали неплохой рост, но он был все же поменьше, нежели у индекса высокотехнологичных компаний.

На отраслевом уровне развитие событий, естественно, также было вполне закономерным. Основной спрос был сосредоточен в акциях крупнейших технологических компаний, которые в предыдущие дни пострадали от распродажи больше всего. Вчера же их также резко начали выкупать. Правда, ни по одной акции вчерашний рост не превысил величину предыдущего падения, так что говорить о том, что все последние дни мы наблюдали реализацию стандартной за последние годы стратегии «Buy the dips» (Выкупай провалы) также не стоит. Так, если накануне акции той же Apple (AAPL, +3,99%) потеряли в цене более 6%, то вчера они прибавили только 4%. Вообще вчерашний день для многих участников рынка стал днем своеобразной передышки и позволил некоторым инвесторам перевести дыхание, дал возможность прийти в себя, осмотреться и подумать о том, что же делать дальше. Особенно актуальна эта пауза для владельцев акций Tesla (TSLA, +10,92%), которые, конечно, вчера неплохо выросли, но дальнейшая их судьба пока туманна. Вопрос из известного мультфильма «А есть ли у вас план, мистер Фикс?» для акционеров Теслы является отнюдь не риторическим. Впрочем, это же относится и ко всему рынку в целом, ответа на вопрос — что будет дальше?— пока нет. По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в среду 9 сентября было заключено почти 770 тысяч сделок с акциями 1234 эмитентов на общую сумму более 830 миллионов долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 10 СЕНТЯБРЯ

Сегодня нас ждет достаточно напряженный день.

В связи с выходным в понедельник на четверг был перенесен выход данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Эти данные сами по себе являются сильным раздражителем умов мировых спекулянтов, а сейчас, на фоне уже несколько дней упорно идущих вниз котировок черного золота, они приобретают особую важность. А если к этому добавить обычный для четверга выход данных о количестве первичных и повторных обращений за пособием по безработице, то становится понятным, что покой нам сегодня будет только сниться. После вчерашнего неплохого роста, казалось бы, можно немного успокоиться, но чисто технически картина выглядит, честно говоря, не очень. Технического подтверждения, что падение закончилось, мы вчера не получили. Поэтому вполне возможен возврат цен на позавчерашние уровни и новая попытка пробития очень важного и сильного уровня поддержки. Для индекса NASDAQ он находится сейчас на отметке в районе 10 800 пунктов.

Сегодня с самого утра видна некоторая дрожь у инвесторов. Фьючерсы на основные американские индексы стоят в «осторожном минусе». Это не падение, а просто так – на всякий случай. Мало ли что прилетит сегодня вместе со статданными? Кроме этого в 14-45 Мск будет опубликовано решение Европейского Центрального банка о ставке. Ставка скорее всего останется неизменной, главное в этом «действе» — это последующая пресс-конференция и пояснения того, как в настоящее время ЕЦБ оценивает текущую ситуацию и что он намерен еще предпринять для поддержки европейской экономики. Прогнозы по всем вышеперечисленным событиям в принципе достаточно позитивны. Однако сейчас такие времена, что в любом случае расслабляться не надо. Даже в позитивных цифрах можно найти какое-нибудь темное пятно, которые может смутить инвесторов и подвигнуть их на новую фиксацию прибыли.

Все же, несмотря на хорошую коррекцию, рынок продолжает оставаться перекупленным и ему еще есть куда падать.