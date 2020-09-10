Крупнейший по активам банк США впервые в своей истории разместил долговые бумаги с целью привлечь финансирование для экологически чистых проектов. Ранее JP Morgan ограничивался тем, что совершал сделки купли-продажи зеленых бондов в интересах своих клиентов, но теперь решился вложиться непосредственно в этот молодой сегмент.

Сумма привлечения составила $1 млрд. Спрос на бумаги превысил предложение. Это привело к снижению ставки доходности. Изначально JP Morgan выходил на аукцион с целевым значением риск-премии +0,65% к ставке по 10-летним облигациям правительства США, но после сбора заявок спред составил +0,48% к бенчмарку. В мае этого года JP Morgan участвовал в похожем размещении, где риск-премия была на 10 базисных пунктов выше. Эти оказывает на то, что у сегмента зеленых бондов сохраняется серьезный потенциал на рынке.

Структурно экологические выпуски являются классическими долговыми бумагами, но с ограничениями на отрасли использования. В частности, в проспекте JP Morgan указано, что привлеченные средства не будут использоваться для инвестиций в угольную, нефтегазовую, атомную и другие экологически вредные производства. Также инвесторам гарантируется социальный аудит компаний, получающих финансирование. Например, на предмет того, что они не связаны ни с какими видами эксплуатации и дискриминации людей.

Можно констатировать, что сегмент экологически чистых и социально ответственных инвестиций находится на подъеме. Во втором квартале этого года, несмотря на кризис, общий объем привлечения средств в такие облигации составил 100 млрд. Отчасти это связано с периодом низких ставок, а значит, имеет шансы стать долгосрочной тенденцией. У инвесторов сейчас очень широкий выбор ценных бумаг при низкой средней доходности, и они все тщательнее отсеивают проекты, позволяя делать скидку за экологичность и социальную ответственность бизнеса.

По нашей оценке, в этом году рынок зеленых бондов может впервые превысить $400 млрд против $323 млрд годом ранее. Доля таких инвестиций в глобальном портфеле облигаций может составить по итогам года до 5%. Для инвесторов, желающих участвовать в этом рынке, мы рекомендуем начать с биржевых фондов, в частности iShares ESG U.S. Aggregate Bond ETF (тикер EAGG, в активах 550 млн). Это готовый портфель из зеленых облигаций, обладающих рейтингом не ниже инвестиционного. С начала года фонд показал прирост 5,5%, размер дивиденда по нему составляет порядка 2,2% годовых. Неплохое решение для консервативной части портфеля.