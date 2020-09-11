После решения представителей ЕЦБ оставить монетарную политику без изменений, распродажи на европейских фондовых площадках продолжились. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 0,5 %, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,16%, немецкий DAX потерял 0,21%, а французский CAC просел на 0,38%.

Европейский центральный банк объявил в четверг, что сохранил процентные ставки и программу покупки активов без изменений, несмотря на усиление евро. ЕЦБ решил пока не предпринимать каких-либо серьезных действий. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что центральный банк внимательно следит за последствиями сильного евро. Экономическое восстановление теряет темп, при этом были ожидания, что банк может на некотором этапе обеспечить дополнительное стимулирование. Кроме того, согласно обновленным прогнозам ЕЦБ экономика еврозоны снизится на 8% по итогам текущего года, что лучше предыдущего прогноза в 8,7%.

После короткого перерыва американский фондовый рынок вновь возобновил снижение. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq просел на 1,99% до 10919,6 пункта, Dow потерял 1,45%, снизившись до 27534,6, а S&P500 снизился на 1,76% и составил 3339,2.

Распродажами в технологическом секторе остаются ключевым драйвером снижения индексов.

Индекс технологического сектора S&P 500 просел на 2,8%. По итогам дня тон снижению задавали крупнейшие технологические компании: Apple снизились на 3,9%, Amazon просел на 2,86%, Microsoft потерял 2,8%, Alphabet сократился на 1,37%.

Индекс акций энергетического сектора снизился на 3,67%, так как снижение цен на нефть продолжилось после того, как данные в США показали неожиданный рост запасов нефти на прошлой неделе и прогноза более низкого мирового спроса на нефть.

В ходе вечерней сессии свои финансовые результаты опубликовал Oracle, которые оказались лучше консенсус-прогнозов аналитиков. Акции компании Oracle в ходе торгов выросли на 6%. Компания отчиталась о прибыли в размере $0,93 на акцию, что оказалось лучше прогноза в $0,86 на акцию. Выручка компании Oracle составила $9,37 млрд, в сравнении с прогнозом в $9,19 млрд.

В четверг Министерство труда Соединенных Штатов заявило о количестве первичных обращений за пособиями по безработице. Так, на прошлой неделе число американцев, обратившихся с первичными заявками на получение пособий по безработице, составило 884 тыс. В целом число подаваемых еженедельно заявок продолжает снижаться.

Кроме этого, Cенат США в четверг отклонил законопроект по поддержке экономики, выдвинутый республиканцами, объём около $300 млрд., так как демократы хотят намного более объёмной поддержки.

В пятницу Великобритания опубликует данные по динамике ВВП за второй квартал, а в США опубликуют индекс потребительских цен за август. Также в этот день состоится Встреча Еврогруппы. Американский рынок продолжает терять позиции на фоне распродаж технологического сектора. Стоит отметить, что темпы снижения заметно снизились по сравнению с концом прошлой недели и началом текущей, что может означать, что снижение подходит к завершению. Индекс Nasdaq подошел к психологически значимому уровню в 10 000, от которого могут начаться вновь покупки. Тем не менее, в среднесрочной перспективе настрой участников рынка скорее оптимистичный, а вернуть индексы на путь роста сможет новый пакет стимулов экономики США и новая волна оптимизма в преддверии президентских выборов США.