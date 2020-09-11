За неделю до заседания совета директоров ЦБ послал инвесторам определенный сигнал
Вчера преобладала смешанная динамика. Большинство «голубых фишек» закрылось на положительной территории. Лидерами роста стали бумаги Алросы (+3,33%). В аутсайдерах оказались акции Сургутнефтегаза (-1,08%). Пара USD/RUB, благодаря росту цены на нефть выше $41 за баррель, вернулась в диапазон 75-76.
Банк России обновил макропрогноз. За неделю до заседания совета директоров регулятор послал инвесторам определенный сигнал. Главный тезис, по нашему мнению, устойчивое инфляционное таргетирование. Долгосрочная цель по инфляции обозначена на уровне 4% в год. При этом ЦБ определил диапазон для нейтральной денежно-кредитной политики в рамках базового сценария в границах 5-6%.
Это означает возможность снижения ставки до 4,00% в сентябре. Вместе с тем уже в первом квартале будущего года ее, вероятно, повысят, причем не исключено, что сразу на две ступени. Однако полной уверенности в снижении ставки нет. Кроме того, в нынешних макроэкономических условиях подобный шаг, скорее всего, не окажет никакого эффекта на корпоративный и розничный кредитный рынок. Напротив, ставки по депозитам уменьшатся, а это усилит отток рублей из банков. В свою очередь, упадет доходность рублевых ОФЗ, что ослабит их привлекательность. С учетом этого сценарий снижения ставки через неделю не основной. ЦБ примет решение с учетом обстановки на валютном, сырьевом и фондовом рынках.
Ожидаем смешанную динамику. Снижение пары USD/RUB на фоне падения цены на нефть, на наш взгляд, не является чем-то сверхъестественным. Колебания курса укладываются в наш прогноз. Ожидания для пары USD/RUB: коридор 75,00-76,00, ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2860-2910 пунктов.
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