Российские индексы накануне выросли на довольно слабом внешнем фоне, что не может не радовать. При заметно снижающихся западных биржевых индексах и стабильных котировках углеводородов, которые не смогли оказать поддержку российскому рынку после публикации статистики по недельному изменению запасов сырой нефти, наши фондовые рынки сумели показать неплохой рост. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,75%, а номинированный в долларах индекс РТС прибавил за счет укрепления рубля 1,25%. При этом сильней остальных выросли бумаги «АЛРОСА» (+4,19%), «Северсталь» (+3,35%), «РУСАЛ» (+3,23%), «ИнтерРАО» (2,38%) и «МосБиржа» (+2,31%). А лидерами снижения стали префы «Башнефти» (-1,47%), ВСМПО-Ависма (-1,38%), префы «Сургутнефтегаза» (-1,12%), МКБ (-1,09%) и «Яндекс» (-1,03%).

Сегодня утром картина складывается неоднозначная. Азия торгуется разнонаправленно, но в целом в плюсе, за исключением корейцев и австралийцев. Стоимость энергоносителей снова немного снизилась: к 8:15 мск баррель Brent торгуется по $39,94, $WTI — по $37,24, что явно не на пользу отечественным рынкам, где доля нефтегазовых компаний крайне велика. Впрочем, к 20:00 по Москве Baker Hughes отчитается о недельном изменении количества буровых установок в Северной Америке. Но последнее время эта статистика оказывала слабое влияние на динамику стоимости энергоносителей.

В России сегодня будут опубликованы данные по сальдо торгового баланса (в 16:00 мск). Предполагается, что сальдо вырастет с 5,29 млрд рублей до 5,5 млрд рублей. Пройдут внеочередные собрания акционеров «Аэрофлота» (накануне бумаги этого эмитента упади на 0,39%) и ММК (акции компании вчера снизились на 1,33%). По бумагам «Русской Аквакультуры» будет отсечка по дивидендам. На что советуем обратить внимание инвесторам, работающим с отечественными корпорациями, представляющими интерес с точки зрения роста капитализации и отличающихся хорошими дивидендными выплатами.

Фьючерсы на основные мировые биржевые индексы торгуются утром в плюсе, что может оказать поддержку российским рынкам на открытии. Впрочем, следует учитывать два фактора. Во-первых, это они вчера упали, а не мы. Так что положительная коррекция на Западе напрашивается сама собой. И будет очень неплохо, если нам тоже удастся прокатиться на этом поезде. Во-вторых, не стоит сбрасывать со счетов «фактор пятницы». Даже хорошее открытие не гарантирует столь же позитивное завершение торгов — многие инвесторы перед выходными предпочтут закрыть или хотя бы сократить краткосрочные и среднесрочные позиции.