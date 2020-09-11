В четверг рынок в целом находился в фазе консолидации, изменения цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Лучше рынка выглядели бумаги корпорации Алроса (ALRS, +3.5%), сообщившей об увеличении продаж алмазов/бриллиантов с $35.8 млн. в июле до $216.7 млн. в августе. Северсталь (CHMF) подорожала на 2.4%, МосБиржа (MOEX) – на 1.7%, Сбербанк (SBER) – на 1.4%. Тем временем акции ММК (MAGN), Роснефти (ROSN) и Новатэка (NVTK) подешевели на 1.3%, МТС (MTSS) – на 1.2%. Обстановка на рынках акций в целом остается неопределенной из-за рисков, связанных с возможностью возврата социальных ограничений для борьбы с пандемией, а также сомнениями инвесторов в обоснованности высоких значений сравнительных мультипликаторов в отдельных сегментах рынка.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нефаза (NFAZ) подорожали на 5.4%, ДВМП (FESH) – на 4.3%, привилегированные акции Селигдара (SELGP) – на 3.9%.

Фондовые индексы США понизились на 1.4% — 2.0%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов не исключена возможность некоторого повышения по индексу РТС, но оснований для выхода из консолидации пока не наблюдается. Во второй половине дня (15:30 мск) ожидается публикация данных по динамике индекса потребительских цен (CPI) в США, что может повлиять на ожидания инвесторов и обстановку на глобальном фондовом рынке.

На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятна консолидация вблизи уровня 75.0 по паре доллар-рубль, данные по инфляции в США (CPI) могут повлиять на динамику курса доллара во второй половине дня.