Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон.

Основным фактором, способствующим продажам в национальной валюте станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется чуть ниже 40 долларов за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю.

На таком фоне в начале сессии пара доллар/рубль сможет закрепиться чуть выше уровней закрытия четверга. В ходе сессии, в случае дальнейшего отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent внутрь диапазона 38-40 долларов, давление на рубль сохранится, что приведет к дальнейшему росту американской валюты. Отметим, что во второй половине дня важным фактором для динамики валютного рынка станет публикация данных по индексу потребительских цен в США, которая приведет к пересмотру отношения инвесторов к доллару, что вызовет рост волатильности может способствовать направленному движению в американской валюте. При этом, в рамках сегодняшнего дня ожидаем удержание парой доллар/рубль позиций в диапазоне 75-76,5 рубля.

Напомним, что по итогам четверга рубль умеренно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар и евро снизились на 0,1%, закончив торги в районе 75,3 и 88,9 рубля, соответственно.