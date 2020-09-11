Вчера наконец-то российский рынок акций выглядел намного лучше своих западных коллег. Воспользовавшись отскоком нефти и ростом американских фьючерсов, Индекс Мосбиржи с утра перешел к росту. Причем позитивную динамику не смогли сломить и начавшиеся вечером распродажи за океаном.

Для Америки ничего не предвещало беды, вчерашний новостной фон можно назвать нейтральным, но по итогам дня S&P500 потерял 1,76%. Причем основные продажи пришлись на время после основных торгов на нашем рынке.

Однако сегодня фьючерсы на американские индексы отскакивают, прибавляя около 0,7%. Ждем, что основные российские «голубые фишки» с утра отыграют вечернее снижение, и если Запад вновь не «покраснеет», то Индекс Мосбиржи попробует завершить неделю выше 3000 пунктов.

Не ждем, что сегодня инвесторы под вечер пятницы будут сокращать лонги. Перегретости на рынке нет совсем, а политические риски потихоньку уходят на второй план. Но это совершенно не значит, что они вновь не появятся.

Вчера Сбербанк начал ломать нисходящий тренд, причиной которого стали распродажи акций со стороны нерезидентов. Если акциям банка удастся уйти выше сопротивления 222 руб, то рост ускорится. Мы вполне можем увидеть дивидендное ралли с целью выхода в районе 240-244 руб.

Хуже рынка выглядели вчера акции «Норильского Никеля». Кроме все того же выхода нерезидентов из российских бумаг, на ГМК негативное влияние оказало официальное выставление претензий компании примерно в 2 млрд долларов со стороны Минприроды за розлив топлива в Норильске. В общем-то это не является новостью, данная сумма называлась и ранее.

Нет сомнений, что компания сумеет уменьшить аппетиты государства в ходе судебных разбирательств. Кроме того, будут учтены уже понесенные компанией расходы на устранение последствий аварии. Да и пока будут длиться суды, с большой вероятностью рубль упадет в цене, и выплаты в валютном эквиваленте уменьшаться еще. В любом случае, 2 млрд долларов для ГМК не являются критическими. Поэтому к акциям компании стоит присматриваться и выбирать момент для их покупки.

В лидерах вчерашнего падения был «Яндекс», потерявший чуть более 3% капитализации. Распродажи идут на фоне снижения Индекса NASDAQ. По-прежнему считаем «Яндекс» одной из самых перспективных российских бумаг и ждем если не новой фазы его роста, то хотя бы серьезного отскока для снятия локальной перепроданности.

Рубль в паре с долларов вчера уходил в район 74,7, но день закрыл все-таки выше отметки 75. В районе 75 проходят две сильные поддержки по паре доллар-рубль. Нельзя исключить, что при улучшении внешнего фона они будут «проколоты», но в укрепление рубля верится очень слабо.

Возобновление разговоров о санкциях за отравление Навального или ухудшение ситуации с Белоруссией быстро выбросят пару выше 76.

Нефть продолжает оставаться в районе отметки 40 долларов за баррель. Вчерашняя попытка роста не удалась, да и вызвана она была закрытием шортов спекулянтами. Не ждем сегодня принципиальных изменений на рынке нефти.