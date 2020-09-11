Внешний фон перед стартом торгов в России можно считать нейтральным, или даже слабо позитивным. С одной стороны, нефть торгуется в минусе, а в металлах смешанная динамика. С другой, азиатские индексы, как и фьючерсы на американские индексы, уже демонстрируют рост. Традиционные индикаторы восприятия риска AUD, CAD и NZD укрепляются до 0,3% против доллара США. Таким образом, на старте дня отечественный рынок может попытаться пробить отметку 2900 пунктов по индексу МосБиржи, игнорируя слабость в нефти. Рубль также способен продолжить укрепление на ослаблении внешних рисков, связанных с делом известного оппозиционера.

По итогам торгов 10 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,75% до 2897,55 п., а РТС на 1,27% до 1216,59 п. Во второй половине дня отечественный рынок показал существенный рост. Внешняя тематика остаётся одним из ключевых факторов, однако непосредственных «тяжёлых» рисков пока нет. США традиционно ввели рестрикции против 3-х граждан РФ, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. Евросоюз продлил уже существующие ограничения. На этом тематика санкций была исчерпана. Лидерами торгов стали сектор электроэнергетики (+0,82%) и металлурги (+1,75%), а худший, но весьма скромный результат, показал нефтегазовый сектор (-0,19%). Безусловным лидером торгов стали бумаги «Алроса» (+4,2%). Продажи алмазно-бриллиантовой продукции за август выросли в шесть раз, а по сравнению с августом прошлого года на 19,2%. В какой-то мере можно говорить об отложенном спросе на бриллианты, но также в ближайшее время способен проявиться инвестиционный спрос. Бриллианты, как и драгоценные металлы, также являются валютно-независимыми активами, которые пользуются спросом на фоне резкого роста инфляционных ожиданий.

Совет директоров «Магнита» (+0,66%) решил выплатить 25 млрд рублей дивидендов по акциям операционной дочки АО «Тандер», которая на 100% принадлежит торговой сети. Группа «Черкизово» (+0,81%) также сообщила о росте продаж курицы и свинины в августе, но снижение по индейке, что может объясняться заметным подорожанием данной категории. В лидеры по итогам торгов выбились «Северсталь» (+3,35%), «РусАл» (+3,23%), «Интер РАО» (+2,38%), «Московская Биржа» (+2,3%) и «Русгидро» (+2,06%). Самыми слабыми оказались привилегированные «Башнефть» (-1,47%), «ВСМПО-Ависма» (-1,38%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-1,12%) и «Яндекс» (-1,03%). В бумагах «ВСМПО-Ависма» продолжается пессимизм из-за слабости сектора авиаперевозок и, как следствие, падение спроса на новые самолёты. В акциях «Сургутнефтегаз» реакция на усиление рубля. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 65,787 млрд рублей, что является относительно средним показателем, который не говорит о смене долгосрочных тенденций.

Рубль усиливал свои позиции, став третьей самой сильной валютой развивающихся стран к доллару США. С одной стороны, позитивом для рубля стало отсутствие каких-либо быстрых решений по делу Алексея Навального, который стараниями российских врачей порадовал немецкую медицину выходом из комы и почти полным восстановлением.

Во-вторых, ЦБ РФ сделал ряд важных заявлений. Мягкая денежная политика может просуществовать достаточно долго, но целевой уровень инфляции, а также коридор нейтральной ставки меняться не будут. С I квартала российский регулятор начнёт публиковать сводный обзор экономического развития регионов, что вполне похоже на «Бежевую книгу» от ФРС. Также планируется публиковать график изменения ставки, дабы сделать денежную политику регулятора более прозрачной и предсказуемой. Соответственно, отечественный Центробанк начинает реализовывать в своём развитии лучшие мировые практики. Касаемо ставки, ЦБ РФ намекнул на возможность её снижения, но регулятор также будет оценивать целесообразность такого шага.

Мы неоднократно отмечали, что снижение ставки до 4,25%, по сути, выбило какой-либо значимый спрос из облигаций с постоянным купоном. Доходность по ним на вторичном рынке заметно выше ставки ЦБ РФ по всей длине кривой, а аукционы Минфина по таким инструментам постоянно регистрируют крайне неудовлетворительный объём размещения. Напротив, аукционы ОФЗ с переменным купоном пользуются повышенным интересом инвесторов, что, как правило, говорит об ожиданиях рынка по поводу завершения цикла снижения ставки. Благодаря активной реализации ОФЗ-ПК Минфин на 78% смог выполнить довольно обширный план заимствований на III квартал. Если внешнеполитические риски не усилятся, то на рынок вполне способны вернуться нерезиденты, поскольку текущий слабый рубль и повышенные доходности ОФЗ формируют одно из лучших предложений на рынке государственных облигаций.

Американский рынок вновь оказался в глубоком минусе. Экономика пока не желает восстанавливаться быстрыми темпами, а рыночные оценки некоторых бумаг говорят так, словно это середина бурного экономического цикла. Кроме перекупленности, на рынок давят новости из Конгресса, где демократы заблокировали в сенате очередные предложения республиканцев по пакету экономических мер. Меж тем, число первичных обращений за пособием по безработице осталось на уровне 884 тыс., как и неделю назад, однако выросло число продолжающих получать пособие на 93 тыс. до 13,385 млн. В разрезе секторов никаких неожиданностей. Энергетика (-3,67%) и технологии (-2,28%) показали худший результат, а лучше всех перенёс падение сектор материалов (-0,94%). К примеру, акции Exxon Mobil упали на 2,5%, а Chevron Corp. На 2,35%. В технологичном секторе бумаги Apple потеряли 3,26%, Facebook упали на 2,05%, а Amazon на 2,86%. В Citigroup Inc. (-0,87%) перемены. В феврале пост руководителя финансовой организации покинет Майкл Корбат, а его место займёт Джейн Фрейзер, занимающая на текущий момент пост главы глобального розничного бизнеса. На фоне падения индексов также снижалась доходность по казначейским обязательствам США. В 10-летних бумагах она упала ниже 0,68%. В остальном, рынок всё ещё находится в рамках вполне здоровой коррекции, которая способна продлиться до потерь в объёме 10%-12%. Поводом для этого служит как общая перегретость лидирующих бумаг, так и отсутствие позитивной динамики в вопросе новых стимулов. По итогам дня DJIA снизился на 1,45% до 27534,58 п., S&P 500 на 1,76% до 3339,19 п., а NASDAQ упал на 1,99% до 10919,59 п.

Азиатские рынки демонстрировали смешанную динамику. Одним из худших был австралийский S&P/ASX 200. Акции Rio Tinto теряли до 0,8%, а BHP Billiton более 1,2%. На прочих площадках технологичные компании также отражали американское влияние. Бумаги Samsung Electronics теряли более 1,1%. Меж тем, китайский крупнейший производитель полупроводниковой продукции Semiconductor Manufacturing International Corporation обнаружил рост своих акций более чем на 3%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23410,27 п. (+0,75%), Hang Seng — 24467,33 п. (+0,63%), Shanghai Composite — 3246,29 п. (+0,35%).

Нефть оставалась в минусе. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе до 4 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,0 млн бар. до 500,4 млн бар., что на 14% превышает средний показатель за пять лет. Запасы бензина упали на 3,0 млн бар., а дистиллятов сократились на 1,7 млн бар. Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер», отмечает, что «накопление запасов произошло вследствие пониженной переработки из-за ураганов в Мексиканском заливе, которые привели к остановке работы некоторых НПЗ». Снижение запасов нефтепродуктов также обусловлено сокращением объёмов переработки. Средний показатель поставок за четыре недели составил: 18,1 млн бар. общих топливных поставок в день, или —16,0% за год; 8,7 млн бар. бензина в сутки, или —9,9% за год; а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или —5,7% за год. Рост добычи нефти в США составил 0,3 млн бар. в сутки до 10,0 млн бар. ежедневной добычи. Таким образом, рост запасов в США, хоть и частично возникший из-за урагана «Лаура», вкупе с пессимизмом по поводу восстановления спроса продолжают давить на рынок. 17 сентября состоится совещание OPEC+, на котором участники соглашения оценят состояние рынка. В случае продолжения снижения котировок можно ожидать более высокой гибкости в вопросе дополнительного сокращения производства. К 9:00 мск Brent — $39,99 (-0,17%), WTI — $37,28 (-0,05%), Золото — $1949,7 (-0,74%), Медь — $6629,32 (+0,28%), Никель — $14785 (-0,32%).

Индекс доллара снижался на 0,07% до 93,27 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,68%. К 9:00 мск пара EUR-USD —$1,184 (+0,16%), GBP-USD — $1,283 (+0,2%), USD-JPY – 106,16 (+0,0%).