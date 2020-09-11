В четверг распродажи вновь вернулись на рынок и по итогам дня индексы США закрылись на отрицательной территории, хотя еще в начале торговой сессии рынки были в плюсе. После сильной статистики по рынку труда на прошлой неделе, данные на этой неделе были не столь оптимистичными. Количество новых заявок на пособие по безработице составило 884 тыс., что оказалось немного хуже ожиданий в 846 тыс. Количество повторных заявок на пособие по безработице также было хуже ожиданий и составило 13,38 млн (ожидалось 12,92 млн).

Крупнейший владелец и оператор моллов в США Simon Property Group (BUY) и компания Brookfield Property Partners закрыли сделку по спасению сети универмагов J.C. Penney от банкротства (компания J.C.Penney в мае 2020 года подала заявку на банкротство по статье 11). Simon и Brookfield заплатят за компанию $300 млн денежными средства и возьмут на себя обязательства по уплате ее долга на сумму в $500 млн. Данная сделка поможет избежать ликвидации сети универмагов и сохранить порядка 70 000 рабочих мест, а также оставить открытыми около 650 магазинов компании. На наш взгляд, данная новость нейтральна для акций компании. Мы скептически относимся к стратегии Simon по покупке обанкротившихся сетей универмагов и рителейров с целью сохранить арендуемые площади заполненными. J.C. Penney занимает 6% от всех арендуемых площадей компании и при этом его доля в выручке составляет всего 0,3%, да и в планах компании J.C. Penney по закрытию магазинов на ближайшие годы было мало торговых точек, располагающихся в моллах Simon.

Компания ViacomCBS (консенсус-BUY) подписала трехлетнее соглашение с компанией iHeartMedia о создании десятков оригинальных подкастов, которые будут распространяться через сеть сервисов компании IHeartMedia. Данные подкасты будут основываться как на новых франшизах, так и на таких уже известных брендах компании ViacomCBS, таких как MTV, Comedy Central, Paramount Network, VH1 и других. Мы считаем новость умеренно положительной для акций компании, так как она еще раз подтверждает нашу точку зрения, что у ViacomCBS много качественного контента, который может быть интересен другим компаниям.

CEO Fiat (BB+/Ba1/BBB-) подтвердил, что процесс слияния с Peugeot идёт «очень хорошо». Мы оцениваем это умеренно позитивно, так как из-за пандемии были сомнения в завершении сделки.

AMD (Overvalued) представит свою новую улучшенную архитектуру «Zen 3» (Gen 4) процессоров для ПК и ноутбуков 8 октября, а также новую улучшенную архитектуру «RDNA 2» для видеокарт Radeon 28 октября. По нашим оценкам это умеренно позитивно, так как ожидается, что новая архитектура будет быстрее недавно вышедших новых продуктов Intel и NVidia. Технологический процесс пока сохранился на уровне 7nm.

Auchan (BBB-/--/--) опубликовал хорошие результаты за 1П20. LFL выручка продовольственного сегмента +0,8% — хуже, чем ожидалось из-за преобладания формата гипермаркетов. Онлайн продажи составили 11%. EBITDA увеличилась на 4% в 1П20 г/г из-за роста в продовольственном сегменте на 15%, что было частично компенсировано падением в арендном бизнесе на 43% из-за прощения ренты за два месяца во время распространения covid-19. Нормализованная чистая прибыль выросла в 4 раза до 300 млн евро. В июле траффик в торговых центрах арендного бизнеса восстановился до 85% от прошлогоднего уровня. Чистый долг составил 4,2 млрд евро, что лучше результатов прошлого года, в том числе из-за оборотного капитала. S&P подтвердил рейтинг BBB- с негативным прогнозом, однако отметил, что если компания не снизит долговую нагрузку до 4.0 к концу 2020 и к 3.5 к концу 2021, то рейтинг будет понижен. Мы оцениваем это нейтрально, так как от всего продуктового ритейла ожидалась хорошая отчётность.