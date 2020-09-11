Улучшение динамики нефтегазовых доходов и снижение темпов роста расходов обеспечили улучшение баланса бюджета.

По сравнению с августом 2019 г. в прошлом месяце доходы федерального бюджета упали на 27,8% (по сравнению с минус 31,9% в июле), в то время как расходы выросли на 15,3% относительно уровня годичной давности (по сравнению с плюс 28,2% соответственно). При этом нефтегазовые доходы бюджета просели на 35,2% год к году (из-за падения цен на нефть Brent на 15,2% год к году и сохраняющегося значительного сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+), а ненефтегазовые доходы – на 23,8% (вследствие резкого сокращения поступлений от налога на прибыль, а также прочих доходов). Таким образом, в августе темпы падения доходов и темпы роста расходов заметно снизились, что и обеспечило существенное улучшение баланса бюджета.

Несмотря на то что улучшение ситуации с доходами бюджета в прошлом месяце было практически полностью обусловлено динамикой нефтегазовых доходов, мы полагаем, что по мере постепенного восстановления деловой активности в секторе услуг, торговле и обрабатывающей промышленности ненефтегазовые доходы внесут весомый вклад в дальнейшую стабилизацию государственных финансов.

Тем не менее по итогам года мы ожидаем дефицит бюджета на уровне 4,6 трлн руб. При этом мы допускаем, что в результате предпринимаемых Минфином мер по приоритизации расходов фактический дефицит федерального бюджета может оказаться заметно меньше.