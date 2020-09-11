"Алроса" показала сильные результаты продаж за август
Алроса сообщила в своем пресс-релизе, что продажи алмазно-бриллиантовой продукции в августе увеличились на 12% г/г, до 202,1 млн долл. Вместе с тем продажи за 8м20 сократились на 45% г/г. Компания отмечает постепенное восстановление спроса на алмазное сырье и ожидает сезонный рост рыночной активности в 4к20.
Компания показала сильные результаты продаж за август – рост на 12% г/г по сравнению с падением на 86–96% г/г за четыре предыдущих месяца. Уверенное восстановление соответствует недавнему сообщению Bloomberg и обусловлено снижением цен на алмазы в сочетании с началом пополнения запасов ограночными предприятиями. Фактический результат за август превысил нашу оценку на 35%.
Если предположить такой же сильный показатель (300 млн долл.) в сентябре, фактические продажи за 3к20 могут оказаться на 69% выше нашего прогноза, исходя из чего EBITDA по итогам 2020 г. может превысить наши расчеты на 13%.
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