Алроса сообщила в своем пресс-релизе, что продажи алмазно-бриллиантовой продукции в августе увеличились на 12% г/г, до 202,1 млн долл. Вместе с тем продажи за 8м20 сократились на 45% г/г. Компания отмечает постепенное восстановление спроса на алмазное сырье и ожидает сезонный рост рыночной активности в 4к20.

Компания показала сильные результаты продаж за август – рост на 12% г/г по сравнению с падением на 86–96% г/г за четыре предыдущих месяца. Уверенное восстановление соответствует недавнему сообщению Bloomberg и обусловлено снижением цен на алмазы в сочетании с началом пополнения запасов ограночными предприятиями. Фактический результат за август превысил нашу оценку на 35%.

Если предположить такой же сильный показатель (300 млн долл.) в сентябре, фактические продажи за 3к20 могут оказаться на 69% выше нашего прогноза, исходя из чего EBITDA по итогам 2020 г. может превысить наши расчеты на 13%.



