Давление на курс рубля не связано с фундаментальными факторами
ЦБ вчера представил, на наш взгляд, неоднозначные цифры платежного баланса за август.
Дефицит счета текущих операций составил $1,3 млрд. Эта цифра оказалась меньше наших ожиданий, несмотря на восстановление импорта, который, по нашим оценкам, снизился всего на 4% г/г. Тем не менее, главной негативной новостью является то, что чистый отток капитала подскочил до $6,8 млрд в прошлом месяце, что объясняется нервозностью на рынке, вызванной геополитическими рисками в связи с Беларусью, усугубившихся позже в августе информацией об отравлении Алексея Навального.
В целом статистика подтверждает наше мнение о том, что давление на курс рубля не связано с фундаментальными факторами, но объясняется геополитическими причинами и премией за санкционной риск.
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