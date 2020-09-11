На фоне распродажи переоцененных акций технологического сектора США золото вновь начало расти, подтверждая свой статус защитного актива. Поддержку этому рынку оказывает ряд факторов.

Спрос инвесторов на драгоценные металлы обусловлен как глобальной рецессией, так и активным печатанием «фиатных» (бумажных, необеспеченных) денег ведущими центробанками мира (ФРС США, ЕЦБ, ЦБ Китая и ЦБ Японии). Ключевые ЦБ скупают облигации на сотни миллиардов долларов в месяц, наводняя рынки дешевой ликвидностью. При прочих равных реальные и бумажные активы дорожают при раздувании глобальной денежной массы.

Также поддержку ценам на золото оказывают низкие реальные доходности гособлигаций развитых стран, которые тоже являются защитными активами. В условиях низких ставок привлекательность золота возрастает. В случае ускорения инфляции и введения контроля кривой доходности в США золото сохранит свою привлекательность.

Кроме того, в пользу роста цен на драгоценные металлы выступает повышенная неопределенность в глобальной экономике, связанная с потенциальной второй волной коронавируса, противостоянием США и Китая, а также политической неопределенностью в США. Напомним, что в ноябре состоятся президентские выборы в США, и их исход сейчас представляется трудно предсказуемым для инвесторов.

Рост цен на золото выглядит достаточно устойчивым. Ожидаем, что в ближайшие годы центробанки будут продолжать активно печатать деньги, противоречия между США и Китаем будут нарастать, а ставки на долговых рынках развитых стран останутся на низких уровнях.

Коррекции, безусловно, будут – например, в случае активной распродажи на рынках, как это было в марте этого года, когда трейдеры сокращали все позиции для высвобождения долларовой ликвидности. Привлекательность золота может несколько снизиться после выборов в США, когда с рынка уйдет политическая неопределенность. Также ослабить позиции золота может появление массовой эффективной вакцины и лекарства от коронавируса, устойчивое восстановление глобальной экономики и сокращение стимулов от ведущих центробанков.

На наш взгляд, основной рост золота уже произошел, и далее вероятно более постепенное удорожание.