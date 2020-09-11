Рыночная коррекция для опытного инвестора – это не новость, а повод внимательнее рассмотреть свой портфель и рынок в целом, чтобы увидеть новые возможности. Снижение индексов — хороший фильтр, позволяющий отыскать компании, акции которых не дешевеют, а возможно, и растут. Некоторые из таких компаний могут составить основу успешного портфеля в ближайшем будущем.

Объявляя о новой политике ФРС, Джером Пауэлл, по сути, сигнализировал инвесторам, что им не стоит воспринимать краткосрочный рост инфляции в качестве повода для повышения ставок. Низкие ставки сохранятся еще длительное время, подобной политики придерживаются все крупнейшие центробанки мира. Это значит, что акции останутся в фокусе инвесторов, желающих получить хорошую отдачу от вложенного капитала. Если вы один из них, то текущая ситуация должна оказаться продуктивной для вас. Именно сейчас на рынке можно найти сильные идеи.

Акции с мегакапитализацией, большая часть которых относится к сектору информационных технологий, с момента восстановления были лидерами роста. Это не означает, что они не могут продолжать расти, но с учетом прошедшего ралли, вполне разумно перераспределить средства и обратить внимание на циклические сектора, которые станут основными бенефициарами в скором будущем, после появления вакцины от COVID-19. Именно эта тенденция и наблюдалась в последние дни во время коррекции. Если технологические компании (XLK) снижались заметно сильнее индекса S&P 500, а сектор здравоохранения (XLV) шел вровень с ним, то отстающие на текущий момент авиакомпании (JETS) и отели (HST) не только не падали, но и росли. На фоне снижения S&P 500 почти на 7% JETS и HST поднялись на 1,2% и 2%, соответственно. И это повод обратить на них внимание. Несмотря на неоднозначную эпидемиологическую ситуацию в мире, люди начинают больше летать и пользоваться услугами отелей. Это видят инвесторы, поэтому понемногу спрос на акции этих компаний растет.

Устойчивостью к текущему спаду также отличаются котировки Verizon (VZ), General Motors (GM) и Honda Motors (HMC). Среди наших текущих рекомендаций также есть компании, которые выглядели лучше рынка в последние дни и которые сохраняют потенциал роста. В этом списке Comcast Corporation (CMCSA), Zendesk (ZEN) и Snap Inc. (SNAP).