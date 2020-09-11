Инвесторы в растерянности. Вчерашний день достаточно ярко это продемонстрировал. В начале дня вроде бы все было нормально, и серьезных волнений на рынке точно не наблюдалось. Уж тем более никто даже не мог предположить, что день завершится серьезной распродажей.

Хотя, конечно, распродажа была, но все же на определение «серьезной» она точно не тянет. Так, чуток испугались и не более того. Обороты были совершенно средненькие, ничем не выдающиеся. Причем, если начать выяснять причину появившегося внезапно негатива, то можно вообще голову сломать. Постфактум эксперты всех мастей объясняют это страхом инвесторов в связи с сильной перекупленностью акций ведущих технологических компаний. Однако все же не совсем понятно, почему про этот страх не вспоминали на старте торгов, когда индексы находились вблизи нулевых отметок и даже пытались пойти вверх, а через два часа он внезапно появился как бы на пустом месте и утащил весь рынок вниз. Мистика, да и только! На самом деле все эти дерганья на рынке объясняются неуверенностью инвесторов в дальнейшем направлении движения рынка, поэтому шараханья из стороны в сторону вполне типичны для такого состояния. Как итог всей этой неуверенности – индексы скатились фактически на позавчерашние отметки, и ни о каком продолжении роста речь даже не заходила.

На отраслевом уровне картина на удивление ровная. Казалось бы, поскольку главными драйверами падения вновь были акции ведущих технологических компаний, то и сам технологический сектор должен быть впереди планеты всей по снижению. Да, он смотрелся хуже, чем все остальные сектора. Однако его отрыв на самом деле был незначительным – всего лишь в несколько десятых процента. То есть можно констатировать, что снижение на самом деле было достаточно дружным и носило повсеместный характер.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже в четверг 10 сентября было заключено почти 820 тысяч сделок с акциями 1232 эмитентов на общую сумму более 900 миллионов долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 11 СЕНТЯБРЯ

Последний день короткой недели проходит пока по благоприятному сценарию. Вчерашние страхи на время забыты, и уже никто о них не вспоминает. По крайней мере, пока не вспоминает. Поэтому торги фьючерсами на основные американские индексы проходят весьма позитивно, и котировки стоят на 1% выше вчерашних уровней. Остается только надеяться, что настроение участников рынка никто и ничто не испортит.

Из видимых угроз сегодняшнего дня на горизонте только выход макроэкономических данных в 15-30 мск. В это время будет опубликован индекс потребительских цен за август месяц CPI. Аналитики ожидают снижение темпов роста потребительских цен с 0,6% до 0,2% (месяц к месяцу). Хорошо это или плохо – сказать сложно. Но в любом случае пока такое изменение совершенно не критично и вряд ли участники рынка уделят этим данным слишком уж большое внимание. Так что у нас сегодня есть все шансы увидеть очередную подковерную «борьбу нанайских мальчиков» между быками и медведями, между инвестиционными страхами и надеждами. Решающего значения она сегодня точно иметь не будет, и дальнейшее развитие событий будет определяться уже в ходе торгов уже на следующей неделе.

Ну а в том случае, если сегодня на рынке до конца дня сохранится тот небольшой позитив, который накрыл участников рынка с утра, то неделя, в конечном счете, окажется не такой уж и провальной. Небольшой минус по ее итогам можно воспринимать как еще один глоток свежего воздуха, который может способствовать, по крайней мере, стабилизации ситуации на рынке.