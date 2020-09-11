Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продолжил демонстрировать повышенную волатильность. При этом основные резервные валюты обновили максимумы за несколько месяцев и даже лет. Так, доллар подскакивал до 76,6 рубля (пик с апреля), евро — до 90,26 рубля (с февраля 2016 года).





Главным курсообразующим фактором (причем в обе стороны) оставались санкционные риски в связи с "делом Навального".





При этом нефтяные цены усилили падение и тестировали психологически значимый уровень 40 долларов за баррель по сорту Brent. Однако рубль пытался удержаться.





В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 40 копеек до уровня 75 рублей, евро — на 50 копеек до 88,7 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом сползла до 3 тысяч против 3,2 тысячи неделей ранее.





РУБЛЬ СЛЕДИЛ ЗА ГЕОПОЛИТИКОЙ И НЕФТЬЮ





Рубль начал торговую неделю падением к доллару и евро на фоне обострения геополитических и санкционных рисков, которые приобрели конкретные очертания.





Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". При том некоторые СМИ интерпретировали высказывания Меркель, как ее готовность увязать санкции против "Северного потока — 2" с "делом Навального". Это повышало в моменте волатильность валютного рынка РФ,





Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку реализации российского проекта "Северный поток 2" из-за ситуации с оппозиционным активистом Алексеем Навальным.





На этом фоне негативный для рубля сигнал приходил от падения ценового индекса Мосбиржи государственных облигаций RGBI, который обновил на неделе минимум с апреля.





Провал рынка нефти ниже круглого уровня 40 долларов за баррель сорта Brent — к минимумам с середины июня — добавлял негатива в динамику рубля.





Инвесторы опасались, что напряженность между США и Китаем может поставить под угрозу их торговое соглашение и восстановление мировой экономики после ограничительных мер в связи с коронавирусом.





Однако с середины недели рубль ощутил силы для восстановительной коррекции. Свою позитивную роль в этом сыграл выход Навального из комы в берлинской клинике Charite.





Поддержка пришла от удачных для Минфина РФ аукционов по размещению ОФЗ. Ведомство разместило бумаг на 158,5 миллиарда рублей при спросе 308,5 миллиарда.





Ослабление доллара на форексе добавляло уверенности рублевым "быкам". Европейская валюта подскочила в район 1,19 доллара на мировом валютном рынке. Поддержку ей оказали комментарии по итогам заседания ЕЦБ, в рамках которого регулятор ожидаемо сохранил объемы выкупа активов и базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.





Трейдеры при этом обратили внимание на то, что ЕЦБ изменил прогноз падения экономики еврозоны на текущий год до 8% против снижения на 8,7% в июньском прогнозе.





ПРОГНОЗЫ





Завершение недели проходило в русле укрепления рубля на фоне сохранения спроса инвесторов на рублевый долг РФ.





Некоторую поддержку рублю оказало напоминание зампредом ЦБ Алексеем Заботкиным о том, что Банк России планирует с 1 октября начать дополнительные продажи иностранной валюты на 185 миллиардов рублей. Они будут проводиться ежедневно равными долями до 31 декабря, заявил он. Таким образом, ежедневные продажи составят не менее 2,8 миллиарда рублей, что даже несколько выше нынешних продаж (2,5 миллиарда).





ЦБ РФ заявил, что рассматривает возможность публикации траектории ключевой ставки. Это приблизит российского регулятора к практике работы ФРС и сделает его монетарную политику более предсказуемой и прозрачной для рынка, считают его участники.





Впрочем, высокий спрос на валюту может быть поддержан обслуживанием внешнего долга российскими компаниями. В августе оценка общих выплат равняется 3 миллиарда долларов, а в сентябре она составит 4,4 миллиарда, что станет максимумом до конца года, оценивают эксперты.





Таким образом, на фоне сохранения геополитических рисков рубль будет с трудом восстанавливать утраченные позиции и продолжит падение в случае нарастания санкционной риторики.