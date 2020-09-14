Европейский фондовый индекс вырос после колебаний в течение сессии в пятницу. Темой недели для Европы стал Brexit: ЕС ускорил подготовку к окончанию переходного периода Brexit после того, как правительство Великобритании собралось ограничить договор о выходе из ЕС. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 за неделю вырос на 1,8%, другие страновые индексы показали положительную динамику по итогам 5 дней: британский FTSE 100 +4%, немецкий DAX +2,1%, CAC +1,2%.

В пятницу, 21 августа, основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. По итогам основной торговой сессии Dow Jones прибавил 0,48%, S&P 500 вырос на 0,05%, индекс NASDAQ Composite просел на 0,6%, хотя акции технологических компаний сделали еще одну попытку отскока после недавней распродажи.

Отчет Министерства труда показал, что в августе индекс потребительских цен вырос на 0,4% после роста на 0,6% в июле. Эксперты ожидали рост инфляции на 0,3%.

На неделе будет множество интересных событий, которые могут оказать влияние на динамку рынка. В среду в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и Экономический прогноз от FOMC. Несмотря на то, что в ходе летнего заседания обсуждался вопрос ослабления монетарной политики, в дальнейшем макроданные показали улучшение ситуации, что, вероятно, позволит ФРС взять паузу и оставить политику без изменений.

В среду глава Организации экономического сотрудничества и развития Лоуренс Бун представит прогноз глобального экономического развития. В четверг в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. В этот же день в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов.

В пятницу глава резервного банка Сент Луиса Джеймс Буллард выступит с речью о влиянии Covid-19 на экономику.

В понедельник Еврозона объявит об изменении объема промышленного производства за июль. Во вторник Франция опубликует индекс потребительских цен за август, а Германия и Еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за сентябрь. В четверг в еврозоне выйдет индекс потребительских цен за август. В пятницу Германия выпустит индекс цен производителей за август, а Еврозона сообщит об изменении сальдо платежного баланса за июль.

В понедельник еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за сентябрь, а Япония сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. Во вторник еврозона сообщит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 2-й квартал. В среду Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за август. В пятницу Британия сообщит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности.

В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за сентябрь, индекса цен на импорт и изменения загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за август во вторник. В четверг США опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за сентябрь, а также сообщат об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за август, и числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу в США выйдет индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за сентябрь.

Среди интересных отчетов стоит выделить Adobe и FedEx. Интересным моментом недели также станет традиционная презентация новой продукции Apple, которая состоится 15 сентября. Сентябрьская презентация считается главным мероприятием Apple за год — на ней обычно показывают новые iPhone. Но в 2020 году компания могла отойти от традиции: ещё в финансовом отчёте за третий квартал инвесторов предупредили, что в этот раз выпуск новых айфонов задержится.