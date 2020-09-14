Российские рынки крайне позитивно завершили предыдущую неделю и с высокой вероятностью неплохо откроются и сегодня. Несмотря на неоднозначный внешний фон и невнятно торговавшиеся зарубежные рынки, индекс Мосбиржи вырос на 0,75%, а номинированный в долларах индекс РТС прибавил за счет укрепления рубля 1,25%. В лидерах роста оказались бумаги «АЛРОСА» (+4,19%), «Северсталь» (+3,35%), «РУСАЛ» (+3,23%), «ИнтерРАО» (2,38%) и «МосБиржа» (+2,31%). Сильней остальных снизились префы «Башнефти» (-1,47%), ВСМПО-АВСМ (-1,38%), префы «Сургутнефтегаза» (-1,12%), МКБ (-1,09%) и «Яндекс» (-1,03%).

Примерно так же завершили торговую сессию и фондовые площадки США — сильно перегретый индекс NASD100, продолжая снимать перекупленность, опустился на 0,60%; S&P500 прибавил 0,05%, а Dow Jones вырос на 0,48%. При этом российские рынки не получили никакой поддержки со стороны нефти. Стоимость углеводородов в очередной раз практически проигнорировала пятничную статистику по недельному изменению количества буровых установок в США (число активных упало на одну единицу, до 180 шт., а общее число снизилось на 2 единицы, до 254 шт.). Правда, в выходные энергоносители стабилизировались в достаточно узком коридоре и по состоянию на 7:20 мск баррель сорта Brent стоит $39,95, а WTI — $37,54. Тот факт, что цены на энергоносители хотя бы приостановили снижение, играет на руку отечественным инвесторам.

Удивительно, что рубль почти не отреагировал на снижение нефтяных цен, сумев за выходные даже несколько укрепиться. В 7:25 мск на рынке Форекс за доллар дают 74,953 рубля, а евро стоит 88,761 рубля. Данный факт играет на руку и российским фондовым рынкам, добавляя оптимизма инвесторам.

По состоянию на 7:30 мск фьючерсы на основные мировые индексы прибавляют в цене от одного до полутора процентов. При этом азиатские рынки все без исключения торгуются в плюсе. Вероятнее всего, на таком благоприятном фоне и отечественные фондовые площадки начнут торги весьма позитивно. Остальная динамика будет определяться уже поступающими новостями и отчетностью.

Из новостей стоит отметить планируемое заседание Еврогруппы и доклад Министерства финансов США. У нас «Обувь России» должна представить отчетность за 2-й квартал 2020-го года по МСФО. Состоится заседание совета директоров «Аэрофлота». Будет последний день для попадания в реестр акционеров «РусАгро» для получения дивидендов за 1-е полугодие 2020 г.