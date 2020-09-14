Российский рынок акций завершал предыдущую неделю в попытке развернуть нисходящую тенденцию предыдущих дней. Индекс МосБиржи вернулся выше 2900 п. При этом внешний фон в пятницу никак не помогал. Цены на нефть Brent снизились и вновь опустились ниже $40. Американский рынок акций демонстрировал нейтральную динамику. Оформить отскок по S&P 500 пока не получается. Вероятно, попытку роста увидим уже в начале текущей недели.

В последние сессии отмечаем опережающую динамику российских голубых фишек над вторым эшелоном. Спрос в конце прошлой недели формировался преимущественно в наиболее ликвидных инструментах.

В лидерах роста оказались акции АЛРОСА. За последние два торговых дня они выросли на 8% на фоне позитивного отчета о продажах в августе. Восстановление объемов реализации в условиях сохранения мягкой политики закупок по долгосрочным контрактам вселяет надежду на то, что рынок алмазов постепенно восстановится. В качестве следующего ориентира выступает район 75–76,5 руб. К текущему моменту он уже практически достигнут. Возможно временное торможение импульса роста в этой зоне.

Повышенный интерес в конце прошлой недели инвесторы проявили к акциям Магнита, подскочившим на 4,2%. Ранее в августе мы уже видели две похожие попытки возобновить движение наверх, однако бумаги затем начинали сползать вниз. Для улучшения технической картины необходимо закрепление выше уровня 4750–4800 руб.

Уверенный импульс наблюдается и в некоторых бумагах сектора электроэнергетики. В частности, сильную динамику показывают акции Интер РАО, что, на наш взгляд, полностью оправданно. Эта компания остается одной из наиболее недооцененных по ключевым фундаментальным мультипликаторам. Преодоление уровня 5,45 руб. открыло дорогу к 5,70 руб. В среднесрочной перспективе при стабильном фоне не исключаем возврат к 6 руб.

Локально также могут быть интересны обыкновенные акции Россетей, которые в пятницу выглядели сильнее рынка (+2,2%). Ближайшие ориентиры наверху расположены около 1,55–1,56 руб., то есть на 4,5–5,5% выше текущих значений.

По индексу МосБиржи в качестве сильной области поддержки можно выделить район 2835–2850 п. В качестве технического препятствия выступает район 2955–2975 п. Сегодня ожидается позитивная динамика на старте дня. Индекс как раз может направиться в сторону обозначенных целей.

На рынке нефти общая картина пока не меняется. Фьючерсы Brent нащупали промежуточную поддержку в районе $39,5. Этот уровень отделяет котировки от более глубокой коррекции в сторону $36,3–37,2. Что касается перспектив рынка нефти на более длинном горизонте, то в целом ожидания положительные. На горизонте года в базовом сценарии цены могут быть устойчиво выше $40. Буровая активность в мире практически не растет. Складывается ситуация недоинвестирования, которая на длинной дистанции чревата локальным дефицитом на рынке нефти по мере восстановления глобального спроса

На рынке акций США сегодня возможен отскок после распродаж прошлой недели. С утра мы видим рост фьючерсов на американские индексы, что позитивно скажется и на открытии нашего рынка.

Впрочем, текущая формация не располагает к скорому обновлению исторических максимумов по S&P 500. Наоборот, индекс после непродолжительного роста еще может опуститься в район 3260–3280 п.

Среди наиболее важных событий этой недели можно выделить заседание ФРС, которое пройдет в среду. Помимо выступления Джерома Пауэлла также ожидается публикация прогнозов регулятора по экономике и ставкам до 2023 г.

В России в пятницу состоится заседание Банка России. Последние данные об инфляции и локальная слабость рубля придают уверенность в том, что ЦБ РФ в этот раз возьмет паузу и оставит ключевую ставку на прежнем уровне 4,25%.

Консенсус прогноз, составленный в конце августа, предполагал снижение ставки до 4%, однако с тех пор ситуация поменялась. Можно предположить, что новый опрос экономистов на этой неделе все-таки будет говорить в пользу сохранения прежнего уровня ставки. Предстоящее заседание Банка России вряд ли вызовет какие-то существенные движения на рынке акций.

Дивидендных отсечек на этой неделе практически нет. Лишь по Русагро в среду будет последний день торгов перед закрытием реестра.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра поднимается на 1,1%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября в плюсе на 0,4% и находятся около уровня $40.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет выше уровня закрытия пятницы.