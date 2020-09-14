В пятницу российский рынок акций подал серьезную заявку на разворот сложившегося нисходящего тренда. Индекс Мосбиржи сумел подрасти на 0,45% и закрыться выше отметки 2900 пунктов на высоковолатильном внешнем фоне.

Сегодня американские фьючерсы растут на процент, что создает отличные условия для продолжения роста отечественных акций.

Среди «голубых фишек» стоит отметить «Газпром», который взлетел почти на 2,5% на информации о сокращении инвестпрограммы в этом году. Однако покупать акции газовой монополии на среднесрочную перспективу очень рискованно: прибыльность компании оставляет желать лучшего, а риски санкций в отношении «Северного потока 2» очень велики.

Безусловно, акции компании поддерживает начавшийся рост цен на газ. Но отыгрывать это лучше в акциях «Новатэка».

Акции Сбербанка завершили прошлую неделю чуть ниже сопротивления 222 руб. Ждем, что сегодня эта отметка будет пройдена, и не исключаем начала преддивидендного ралли в бумагах. Сейчас дивидендная доходность акций превышает 8%, и найдется немало желающих получить ее за пару месяцев. Целью роста Сбера является район 244 руб.

Пора бы прекратить падать и «Норникелю». Претензии государства в 2,1 млрд долларов за розлив топлива в Норильске не являются новостью, эта сумма называлась и ранее. С большой вероятностью можно полагать, что компания в судебных инстанциях сумеет уменьшить аппетиты государства. Сегодня подрастают цены на основную продукцию ГМК, что должно повысить интерес к бумагам компании.

Растет и золото, вслед за которым ждем повышения котировок акций золотодобытчиков, снявших в последнее время сильную перекупленность. Однако вряд ли золото начнет новый сильный восходящий тренд, поэтому сейчас более эффективным видится все-таки спекулятивная торговля золотом и акциями его производителей.

Нефть поднялась к отметке 40 долларов за баррель, но угрозы ухода котировок в район 39 долларов и усиления последующих распродаж нефтяных контрактов остаются. Быть может, рынок нефти сумеет стабилизировать встреча мониторингового комитета ОПЕК+ в четверг. Важных решений на ней принято не будет, но накануне мероприятия и после его окончания можно ждать словесных интервенций со стороны нефтяных министров в поддержку нефти.

Пара доллар рубль продолжает находиться в восходящем канале. В пятницу она завершила торги на нижней границе данного канала. Не исключено, что сегодня в первой половине дня рубль попробует укрепиться и выйти из коридора, но это стоит рассматривать как «прокол». Серьезных поводов для роста курса рубля мы не видим.

Во второй половине дня стоит пристальнее смотреть за сводками информагентств. Сегодня пройдет встреча Путина и Лукашенко, которая готовилась несколько недель, чего ранее не наблюдалось. Скорее всего, по ее итогам мы услышим ряд важных заявлений, которые окажут влияние на ход торгов как акциями, так и рублем.