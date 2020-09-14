В пятницу высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в плюсе. С позиций технического анализа, по индексу РТС наметилось повышение после выхода к поддержке вблизи 1200 пунктов. Лучше рынка выглядели бумаги Магнита (MGNT, +4.2%), сообщившего о намерении получить от своей дочки АО «Тандер» дивиденды в размере 25 млрд. руб., что заметно превосходит чистую прибыль Магнита за прошедший год. Продолжился рост и по акциям корпорации Алроса (ALRS, +4.6%), ранее сообщившей об увеличении продаж по итогам августа. Акции Газпрома (GAZP) подорожали на 2.4%, Татнефти (TATN) – на 1.8%, НЛМК (NLMK) – на 1.6%, АФК Система (AFKS) – на 1.5%, Лукойла (LKOH) – на 1.4%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, привилегированные акции Центрального телеграфа (CNTLP) подорожали на 4.6%, обыкновенные акции Якутскэнерго (YKEN) – на 4.6%, РКК Энергия (RKKE) – на 4.2%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС.

Сообщение Pfizer о вероятном начале применения вакцины от COVID-19 в США до конца текущего года и объявление крупных сделок в IT-секторе (включая соглашение о партнерстве между американской корпорацией Oracle и китайской ByteDance, владеющей сервисом TikTok) стали основанием для некоторого оживления на рынках акций в начале недели. Между тем к неблагоприятным новостям следует отнести снижение суверенного рейтинга Турции международным рейтинговым агентством Moody’s до уровня “B2” с негативным прогнозом – аналитики Moody’s предупреждают о возможности кризиса платежного баланса в Турции, что потенциально может негативно сказаться на доверии инвесторов к развивающимся рынкам в целом.

На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи уровня 75.0 по паре доллар-рубль.