Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.3-0.7%, в диапазоне 2920-2930 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 п.

После открытия с заметным приростом индекс МосБиржи может продолжить свой коррекционный подъем в район 2940-2950 п. Этому способствует утреннее улучшение состояния внешнего фона.

Выхода значимых для локального рынка акций иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+0.45%) и РТС (+0.53%) завершили основные торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи повысился на 0.98%.

Таким образом, на локальном рынке акций продолжился сдержанный коррекционный отскок после достаточно сильной среднесрочной просадки, развивавшейся еще с середины августа. Надо отметить, что пятничное состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как неоднозначное. В первые минуты торгов индексы МосБиржи и РТС заметно просели. И все же на этот раз на локальном рынке акций возобладал сдержанный оптимизм.

Последний торговый день минувшей недели оказался небогат на значимые иностранные новости и важную макроэкономическую статистику. Фьючерсы на нефть сорта Brent также не указали участникам локальных торгов явного направления для открытия позиций. В результате достаточно волатильного внутридневного движения они завершили суточные торги с незначительным повышением, но все равно закрылись ниже ближайшего значимого ценового уровня $40 за баррель.

Надо отметить, что по техническим причинам пятничная вечерняя торговая сессия на срочном рынке Московской биржи не проводилась. По итогам основной торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной около 0.15 п., или порядка 0.01% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного подъема индекса МосБиржи по итогам дневной торговой сессии, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером однодневного прироста среди голубых фишек вновь выступили акции Алроса (ALRS RM, +4.59%). Они продолжили обновление своего полугодового максимума после недавней публикации позитивных августовских результатов продаж эмитента. Месячный объем реализации алмазно-бриллиантовой продукции компанией «Алроса» стал максимальным за полгода. Он увеличился до $216.7 млн. Для сравнения, продажи в июле составили всего лишь $35.8 млн.

Заметно сильнее рынка и своего сектора торговались акции Магнит (MGNТ RM, +4.21%). По-видимому, интерес к ним подогрели корпоративные новости эмитента. В конце недели стало известно, что один из крупнейших акционеров торговой сети Marathon Group продолжает наращивать свою долю в акционерном капитале «Магнита». В результате двух внебиржевых сделок она увеличилась на 0.136%. Кроме того, исполнительный директор «Магнита» Флориан Янсен заявил о планах запуска компанией суперприложения. Оно объединит в себе уже действующую программу лояльности с такими новыми возможностями, как онлайн-заказ лекарств и доставка продуктов.

В акциях Газпром (GAZP RM, +2.45%) наметился среднесрочный отскок вверх после достаточно сильной месячной просадки. В течение нескольких недель эти бумаги находились под давлением на фоне активного обсуждения в ЕС с участием США возможности отказа от использования все еще недостроенного газопровода «Северный поток-2». Указанный вопрос пока не решен окончательно. Теперь же интерес к этим акциям подстегнуло сообщение о том, что правление «Газпрома» предлагает существенно сократить инвестиционную программу эмитента в текущем году с 1104.72 млрд руб. до 922.489 млрд руб. Это должно помочь газовой монополии сбалансировать финансовые потоки в условиях сильного весенне-летнего падения мировых цен на углеводородное сырье.

Аутсайдером среди голубых фишек вновь выступили акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —0.89%). В конце прошлой недели вышло сообщение о том, что Росприроднадзор уже подал иск к дочерней компании эмитента на сумму почти 148 млрд руб. Речь идет про принуждение горно-металлургической компании к выплате крупного экологического штрафа по факту разлива большого объема дизельного топлива вблизи Норильска. Ранее указанное ведомство дало понять, что планирует взыскать указанную сумму в полном объеме.

Компания «Норильский Никель» не согласна с методикой расчета штрафа и считает его завышенным. Мы бы не стали излишне обольщаться по этому поводу. Скорее всего, «Норникелю» не удастся добиться его сокращения, или же оно будет иметь несущественный характер.

Заметно хуже рынка также закрылись бумаги МосБиржа (MOEX RM, —0.55%), MAIL-гдр (MAIL RM, —0.43%), FIVE-гдр (FIVE RM, —0.42%), TCS-гдр (TCSG RM, —1.00%), iQIWI (QIWI RM, —2.09%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильный прирост в пределах 1.0-1.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.3%. Японский Nikkei225 прибавил 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.