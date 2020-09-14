Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после незначительных изменений в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после позитивного начала дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%. В коррекционном минусе вновь оказался высокотехнологичный Nasdaq, в то время как S&P 500 пытался удержать психологически важную отметку 3300 пунктов, закрепление ниже которой может спровоцировать просадку еще на 50-100 пунктов. На рынке в целом сохраняется тенденция к фиксации прибыли, а найти поводы для покупок инвесторам становится все сложнее. Статистика пятницы при этом неожиданно показал ускорение темпов роста потребительской инфляции в августе с 1% до 1,3% г/г, что в целом неплохо характеризует состояние национальной экономики.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 1,1%. На этой неделе одним из ключевых для рынка событий станет заседание ФРС и ее экономические прогнозы. Регулятор, вероятно, представит разъяснения касательно стратегии таргетирования инфляции, о которой ранее объявил Джером Пауэлл.

Торги в Европе в пятницу завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Не исключено, что новую неделю европейские площадки начнут в плюсе на фоне улучшения зарубежных настроений. В ближайшие дни инвесторы смогут оценить данные по деловой активности в Германии от Zew, инфляции в еврозоне и Великобритании.

На торгах в Азии утром наблюдается позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,6%. Индексы Китая прибавляют порядка 0,5-1%, а гонконгский Hang Seng увеличивается на 0,6%. Участники черпают оптимизм от новостей о начале третьей фазы испытания вакцины против коронавируса компанией AstraZeneca. Во вторник восходящий тренд на китайском рынке будет проверен на прочность публикацией ряда ключевых макроэкономических данных за август.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут в пределах 0,5% после незначительных изменений в пятницу. Цены пытаются восстановиться от поддержек 39,40 долл и 36 долл соответственно, но в целом сохраняют краткосрочную слабость. Указанные уровни при этом важны в том числе со среднесрочной точки зрения – их пробой может спровоцировать новую волну продаж вплоть до движения котировок обоих сортов в район 30 долл. С фундаментальной точки зрения фьючерсы получают поддержку от прихода очередного тропического шторма в Мексиканский залив, который уже привел к приостановке ряда добывающих мощностей. В остальном на этой неделе участники будут оценивать ежемесячные отчеты крупнейших энергетических организаций и общеэкономические факторы.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу завершили день небольшим повышением и развивали отскок от достигнутых ранее на неделе локальных минимумов (район 2860 и 1180 пунктов). В начале новой недели индикаторы могут стремиться к средним полосам Боллинджера дневных графиков (2970 и 1250 пунктов), у которых будет определяться судьба краткосрочного тренда. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2890-2965 пунктов.

Рубль на Мосбирже в пятницу незначительно укрепился против доллара и евро, приостановив рост у важных технических значений (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Пара доллар/рубль отступила от района 74,65 руб, при пробое которого может стремиться к 73 руб (нижняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль отскочила от 88,50 руб, преодоление которых может направить ее на 87 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, умеренно вырастут вслед за улучшением зарубежных настроений. Если санкционная риторика против РФ не усилится, отечественная валюта и акции в ближайшие дни будут пытаться укрепить свои позиции. На зарубежных площадках будут ждать макроэкономических данных, а также заседаний ФРС и Банка Англии. ЦБ РФ в конце недели также примет решение по процентной ставке, возможное снижение которой несет дополнительные риски для рубля.