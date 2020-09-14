Рынок акций РФ и рубль подрастут в начале торгов на внешнем позитиве, полагают аналитики.

Курс доллара останется неподалеку от уровня 75 рублей, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается повышение индекса Мосбиржи на 0,3-0,7% в диапазоне 2920-2930 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 пунктов, значимыми сопротивлениями росту станут отметки 2940 и 2950 пунктов, оценивает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения индекса РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Сообщение Pfizer о вероятном начале применения вакцины от COVID-19 в США до конца текущего года и объявление крупных сделок в американском IT-секторе стали основанием для некоторого оживления на рынках акций в начале недели. Между тем к неблагоприятным новостям следует отнести снижение рейтинга Турции агентством Moody's до уровня "B2" с негативным прогнозом. На валютном рынке РФ в начале торгов вероятно продолжение консолидации курса вблизи уровня 75 рублей за доллар", — оценил он.

Понижение градуса геополитической напряженности и формирование условий для реализации участниками рынка стратегии carry trade перед заседанием cовета директоров Банка России, на котором ожидается сохранение ключевой ставки на текущем уровне, поддержит национальную валюту РФ, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". Прогноз по курсу доллара на сегодня 74,50 – 75,10 рубля за доллар, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,6%, инвесторы оценивали данные об инфляции в стране.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 1,1-1,7%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пределах 0,9%, шанхайский Shanghai SE Composite Index – на 0,1%, японский Nikkei 225 – на 0,7%.

Стоимость нефти снижается на 0,03%, до 39,82 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро повышается до 1,1844 доллара против 1,1837 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу вырос на преобладании внешнего позитива. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии поднялся на 0,45% — до 2910,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1223,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов снизился на 20 копеек, до 75,05 рубля, евро — на 3 копейки, до 88,85 рубля, следует из данных Московской биржи.