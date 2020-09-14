Сегодня ЦБ проведет аукционы репо сроком на 1 месяц и 1 год с обычными для этих инструментов лимитами – 100 млрд руб. и 400 млрд руб. соответственно. Минимальная плавающая ставка по годовому репо находится на уровне «ключевая ставка + 25 бп», а по месячному – на фиксированной отметке в 4,35%. Учитывая вполне комфортную текущую ситуацию с ликвидностью, а также достаточно высокий ценник, мы не ожидаем спроса на сегодняшних аукционах. Для сравнения, Федеральное казначейство предлагает средства на месячном репо по плавающей ставке RUONIA, которая сейчас примерно на 25 бп ниже, чем ставка на аукционе ЦБ на тот же срок.

На фоне значительных погашений казначейских депозитов (на общую сумму в 350 млрд руб.) банки в пятницу взяли максимальный с 25 августа объем на аукционе репо овернайт – 90,6 млрд руб. На аукционе 35-дневного репо лимит в 100 млрд руб. был полностью выбран одним участником. Несмотря на большой объем погашений депозитов, этих вливаний оказалось достаточно, чтобы избежать резкого скачка однодневных ставок. В частности, ставка RUONIA в пятницу, по нашим оценкам, осталась вблизи отметки 4,10% (в четверг ее значение составило 4,11%). Средневзвешенная стоимость однодневного свопа снизилась на 2 бп, до 3,89%. Согласно нашим расчетам, сегодня утром остатки на корсчетах банков находятся вблизи отметки в 2,7 трлн руб., т. е. слегка выше уровня, необходимого для выполнения требований по усреднению.

На этой неделе Казначейство, уже четвертую неделю подряд, проведет три депозитных аукциона – на 14, 35 и 56 дней с лимитом в 110 млрд руб., 100 млрд руб. и 50 млрд руб. соответственно. Что касается срочных аукционов репо, то их параметры остались такими же, как и на прошлой неделе: 10 млрд руб. на 7 дней, 100 млрд руб. на 35 дней и 50 млрд руб. на 91 день. Лимит по однодневному репо на сегодня установлен на уровне 180 млрд руб. В общей сложности банкам на этой неделе нужно вернуть Казначейству, не считая 90,6 млрд руб., занятых через репо овернайт в пятницу, 110 млрд руб. (все – по депозитам). Таким образом, чистое предложение средств со стороны Казначейства составит внушительные 310 млрд руб., включая 150 млрд руб. через депозиты. Мы полагаем, что это позволит удержать краткосрочные ставки на низких уровнях и, в частности, ожидаем, что большую часть недели ставка RUONIA не будет превышать отметку в 4,10%.

Ставки процентных свопов и NDF/кросс-валютных свопов в пятницу фактически стояли на месте – независимо от срока, их изменения не превысили 1 бп. В то же время кривая FRA немного сместилась вверх: ставка 3x6 повысилась на 1 бп, до 4,63%, а ставка 9x12 – на 4 бп, до 4,81%, в результате чего спред последней к 3-месячной ставке MosPrime (-1 бп) расширился до 16 бп.