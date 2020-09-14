Индекс-провайдер MVIS объявил результаты пересмотра индексов за 3к20. Все изменения вступят в силу после закрытия торгов 18 сентября.

Единственным изменением в составе индекса MVIS Russia (MVRSX, ориентир для ETF-фонда VanEck Russia, RSX) стала замена RKMD LI на RTKM RX, что предполагает приток/отток инвестиций в объеме 15 млн долл. (акции взаимозаменяемые, так что это вряд ли окажет влияние на рынок, поскольку чистый поток близок к нулю). Что касается изменения весов, сильнее всего были повышены веса OGZD (+152 бп, до 8%; приток 17 млн долл., 0,1x совокупного среднедневного объема торгов за месяц в Лондоне и в Москве), LKOD (+131 бп, до 7%; приток 15 млн долл., 0,2x) и ATAD (+96 бп, до 5,50%; приток 11 млн долл., 1,3x среднедневного объема торгов за месяц в Лондоне). Самое заметное снижение весов произошло в YNDX UW (-212 бп, до 4,5%; отток 24 млн долл., 0,04x), POLY LN (-154 бп, до 4,5%; отток 17 млн долл., 0,3x) и PLZL LI (-126 бп, до 5%; отток 14 млн долл, 0,2x). Однако в сравнении со среднедневным объемом торгов эти изменения минимальны. Кроме того, мы отмечаем приток в NVTK LI (6 млн долл., 0,5x) и отток из MGNT LI (5 млн долл., 1x).

В составе MVIS Russia Small-Cap (MVSRXJ, ориентир для ETF-фонда VanEck Vectors Russia Small-Cap, RSXJ) произошли изменения: UWGN и HYVE были исключены, тогда как NMTP и EUA были включены. По нашим оценкам, пассивный отток из UWGN и HYVE составит 0,2 млн долл. (16x) и 0,6 млн долл. (1x) соответственно, тогда как пассивный приток в NMTP и EUA составит 2 млн долл. (4,4x) и 1 млн долл. (0,2x). Также стоит отметить изменение листинга Ленты: LNTA RX будет заменен на LNTA LI, что приведет к оттоку/притоку в размере 1 млн долл.