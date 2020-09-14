"Русал": регистрация в России в качестве международной компании состоится 25 сентября
Согласно пресс-релизу Русала, Банк России зарегистрировал выпуск и проспект эмиссии российских акций компании. Как ожидается, государственная регистрация Русала в России в качестве международной компании в рамках процесса его выхода из-под юрисдикции Джерси теперь состоится 25 сентября 2020 г.
Обозначенная дата вероятной регистрация Русала в России в качестве международной компании соответствует ранее озвученным ожиданиям эмитента (компания называла срок до конца сентября). Перерегистрация в России позволит Русалу не платить налог в 5% на дивиденды, получаемые на акции Норникеля.
По нашим оценкам, поскольку обычно промежуточные дивиденды за полугодие Норникель выплачивает в начале ноября, то, если Русал уложится в запланированные сроки, в 2020 г. он сможет сэкономить на налогах 15 млн долл., или до 2% своей прогнозной EBITDA за текущий год.
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