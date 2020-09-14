На текущей неделе предстоит серия заседаний монетарных регуляторов развитых и развивающихся стран.

В числе развитых стран – США (среда), Великобритания и Япония (четверг) – особое внимание будет приковано лишь к первой. Дж.Пауэлл в конце августа уже анонсировал изменение долгосрочных ориентиров монетарной политики, поэтому заслуживает обновление прогнозов от экспертов ФРС и их видение траектории ставок в 2023 г. Консенсус экспертов ФРС по ключевой ставке на уровне 0.0-0.25% на горизонте до конца 2022 г., но под влиянием уверенных темпов текущего восстановления могут появиться первые «ястребиные» сигналы на 2023 г., что в свою очередь может усилить поддержку доллара на мировом валютном рынке.

В развивающихся странах – Бразилия (среда), Индонезия (среда), Тайвань (четверг), Россия (пятница) – номинальный интерес будет прикован к первым двум и к российскому регулятору. В целом для развивающихся стран остаются характерны условия реализации стимулирующей денежно-кредитной политики (эксперты SG ожидают ставку в Бразилии и на Тайване без изменений, в Индонезии – понижение).

От Банка России мы ожидаем сохранения ключевой ставки (4.25%) при поддержке неизменной умеренно мягкой риторики об оценке целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки. Пауза после довольно масштабного цикла снижения ставки выглядит более оправданным решением на фоне нарастания волатильности финансовых рынков и, что более важно, небольшого сюрприза от инфляции в сезон сбора урожая. В своем выступлении на прошлой неделе А.Заботкин говорил о том, что инфляция оказалась чуть выше ожиданий регулятора (на 0.1пп), однако упомянул наличие «некоторого» пространства для снижения ставки в рамках базового сценария. Возможно, это сигнал того, что альтернативы для предстоящего решения регулятора существуют – снижение на 25 бп или неизменность ставки – но последняя является более предпочтительной.