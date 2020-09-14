На этой неделе решения по монетарной политике примут ФРС США и Банк России. В связи с этим, нужно снова обратить внимание на российский рубль.

Думаю, что факторы, которые в последнее время толкали пару доллар-рубль вверх, постепенно начинают терять силу. На геополитическом фронте не наблюдается никаких осложнений: на Западе никто не говорит о жестких финансовых санкциях по отношению к России. Цены на нефть скорректировались на 15% и стабилизировались в районе 40 долларов за баррель. Продавцы наших акций и облигаций, похоже, выдохлись.

Если в среду FOMC сохранит сверхмягкую монетарную политику, в чём нет сомнений, а Джером Пауэлл на пресс-конференции заговорит о контроле за кривой доходности, то это может сформировать новую волну роста на американском рынке акций. Риски упадут, инвесторы начнут заходить на развивающиеся рынки. Поэтому, с моей точки зрения, сейчас у рубля есть хорошая возможность вернуть у доллара США 3-5%.

С учетом того, что в пятницу Банк России монетарную политику не изменит, а текст заявления, с точки зрения дальнейших действий ЦБ, будет нейтральным, шансы на рост нашей валюты сейчас очень высокие.