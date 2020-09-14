Полагаем, что Банк России сохранит ключевую ставку неизменной на текущем уровне в 4,25%. Также ожидаем, что регулятор оставит осторожный сигнал о будущих действиях и «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки».

В пользу сохранения ставки неизменной выступают следующие факторы.

Во-первых, сигнал регулятора. Глава Банка России заявила, что ЦБ будет оценивать не только, когда использовать оставшееся пространство для смягчения монетарной политики, «но и вообще целесообразность использовать это пространство».

Во-вторых, инфляция в августе оказалась выше прогнозов и постепенно приближается к целевым 4%. Вместо ожидаемой дефляции рост цен в августе был нулевым, а годовая инфляция ускорилась до 3,6%. В первую неделю сентября рост потребительских цен также был нулевым, при этом оценка годовой инфляции составляет 3,7%. По нашему базовому прогнозу инфляция к концу года составит 4,0-4,2%.

В-третьих, на фоне ослабления курса рубля увеличились проинфляционные риски. Кроме этого, возросшая из-за геополитических рисков волатильность на долговом и валютном рынках увеличивает вероятность того, что Банк России возьмёт паузу на заседании по ставке 18 сентября.

В-четвертых, улучшение ситуации в экономике снижает необходимость дополнительного монетарного стимулирования. Росстат улучшил оценку падения ВВП РФ во втором квартале до 8% с предварительных 8,5%. В июле оборот розничной торговли оказался лучше прогнозов, в августе индексы деловой активности от Markit указали на рост деловой активности как в промышленности, так и в секторе услуг.

В целом, в России, как и во многих развивающихся странах, цикл монетарного смягчения подошёл к концу. Приближение выборов в США (3 ноября) усиливает неопределенность на мировых рынках, а также увеличивает вероятность санкционной антироссийской риторики. Кроме этого, возросли риски усиления конфронтации России с Западом как из-за политического кризиса в Белоруссии, так и из-за обвинений в отравлении политика А.Навального.

Обострение санкционных рисков может повлечь за собой отток капитала с российского финансового рынка и ослабление рубля. В этом случае Банк России может быть вынужден приостановить цикл смягчения монетарной политики для защиты финансовой стабильности. Кроме этого, ослабление рубля может повлечь за собой усиление девальвационных и инфляционных ожиданий.

В случае сохранения повышенной неопределенности из-за внешних рисков, уровень 4,25% может стать дном текущего цикла снижения ключевой ставки. При ослаблении геополитических рисков, вероятно, уже после выборов в США, Банк России может еще раз снизить ключевую ставку до уровня 4% для закрепления инфляции вблизи целевых 4% в 2021 году.