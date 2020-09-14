В пятницу в прессе появились подробности проекта обновленной программы займов: на текущий год валовый объем привлечения может быть увеличен до 5,4 трлн руб. (чистые 4,4 трлн руб.), на 2021 г. – 3,8 трлн руб. (2,7 трлн руб.) соответственно.

Новые проектировки предполагают рост заимствований как в этом, так и в следующем году. Однако объем заимствований в текущем году может быть не исполнен, если расходы окажутся меньше запланированных 22,5 трлн руб. С начала года было доразмещено ОФЗ примерно на 2,4 трлн руб. (объем погашений составил порядка 600 млрд руб.), это означает, что до конца года Минфин хотел бы еще занять около 3 трлн руб. Основной акцент сейчас ведомство делает на выпуски с плавающим купоном, например, на их долю приходится 80% от объема привлечения в 3 кв. этого года. Основными покупателями являются локальные банки, у которых за счет высоких бюджетных трат сформировался профицит свободной ликвидности. Такая закономерность будет сохраняться на рынке и до конца года, в текущей ситуации резкий рост объема заимствований за счет доразмещения длинных бумаг с фиксированным купоном нам пока представляется труднодостижимым. За 8 мес. расходы бюджета достигли 13,4 трлн руб., что предполагает траты более 9 трлн руб. до конца года.

Столь высокий рост расходов, и, следовательно, привлечение 3 трлн руб. даже за счет большого выпуска флоатеров нам сейчас представляются завышенными ожиданиями.