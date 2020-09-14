По данным Минфина, дефицит Федерального бюджета в августе составил 0,29 трлн руб., и таким образом за 8М с начала года достиг 1,7 трлн руб. По сравнению с июлем произошли небольшие улучшения (тогда дефицит был почти в два раза больше — 0,57 трлн руб.), что связано с тем, что Минфин пока не стал ускорять исполнение расходов (они даже немного снизились, —1% м./м.), тогда как доходы (за счет нефтегазовых), наоборот, показали рост (+2% м./м.). В динамике и в суммах компонент расходов пока не заметно особых изменений, но отметим, что основные действия Минфина как с точки зрения расходов, так и финансирования дефицита бюджета предстоят в перспективе ближайших месяцев.

Исходя из обновленного плана Минфина, до конца года будет исполнено расходов на 22,5 трлн руб. (т.е. на сентябрь-декабрь придется 9,1 трлн руб.). Такой график (когда на последние 4 месяца приходится 40% расходов от годового плана) в целом не нарушает обычной сезонности. В числе основных статей, которые будут в приоритете в оставшуюся часть года – национальная экономика (по ней сейчас один из самых низких уровней исполнения, а ведь именно она отражает ход инфраструктурных расходов, на которые опирается план по выходу экономики из кризиса). При этом, трансферты регионам (920 млрд руб. за 8М 2020 г., в т.ч. 78 млрд руб. в августе) уже исполнены более чем на 70% (включая компенсацию региональных выпадающих доходов, а также пособия и субсидии пострадавшим от коронавируса компаниям и населению).

Пока финансирование дефицита бюджета на 90% происходит за счет чистых заимствований ОФЗ (с начала года +1,5 трлн руб.), и совсем недавно Минфин подтвердил идею о том, что заимствования станут основным источником средств для бюджета в этом году. По обновленному прогнозу ведомства, из планируемого дефицита в 4,72 трлн руб. в 2020 г. 4,44 трлн руб. будет закрыто за счет гособлигаций. Таким образом, до конца года Минфин планирует чистых размещений почти на 3 трлн руб., что выглядит труднореализуемым, учитывая: 1) что сейчас вся сумма депозитов в ЦБ и КОБР в обращении, которую даже теоретически банки не могли бы в полном объеме использовать для покупки ОФЗ, составляет 2,4 трлн руб., а также 2) неравномерное поступление расходов в систему, 3) существенный отток в наличность. К большим тратам ФНБ власти не готовы – в этом и следующем году будет потрачено лишь 0,5 трлн руб., что никак не сопоставимо с ситуацией кризиса 2015 г. (тогда суверенные фонды, а не ОФЗ стали основной поддержкой бюджета). Однако, по всей видимости, избежать более заметных трат не удастся.