В данный момент индекс МосБиржи находится на положительной территории (+0,8%). Дневные торги проходят в спокойном режиме. Цены на нефть пока не перебили минимум 8 сентября с.г., фьючерсы на открытие американского рынка находятся в положительной зоне.

У инвесторов появилась возможность «залечить раны», полученные в начале прошлой недели, от большой волатильности торгов. Правда, спокойными в ближайшие дни рынки не будут. Ряд стран Европы настигла вторая волна коронавируса КОВИД-19, во второй половине недели рынки должны отыграть итоги сентябрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), а также ключевые отчеты о состоянии потребителей в США. Ранее глава ФРС сообщил, что медленное восстановление экономики после вируса и слабые инфляционные тенденции будут означать, что удержание ставок на нулевом уровне «будет измеряться годами». Вероятно, ставка по федеральным фондам будет удерживаться на нулевом уровне до конца 2022 года.

Противостояние по линии «Китай-США» продолжается. Есть неясность по поводу второго пакета стимулов США. Cенат США в четверг отклонил законопроект по поддержке экономики, объём около $500 млрд., так как демократы хотят намного более масштабной поддержки. На фондовом рынке «умеренное волнение», которое может перерасти в «очень бурное» волнение. Это «волнение» дает новые возможности для активных игроков. В частности когда акции Сберанка об. укрепились над зоной поддержки/сопротивления 220-222 биржевые быки открыли дополнительные позиции, хотя на дневных графиках котировки находятся в «зоне медведей» (нижний конверт Бол.). Сам я по этим акциям настроен оптимистично, но вряд ли в «зоне медведей» возможен безоткатный рост. Техническое сопротивление находится в районе 226. Краткосрочных прогнозов я не даю, но в случае пробития уровня 226 целесообразно усиливать «длинные позиции» – цель роста 233 (ранее пробитый вниз медведями восходящий тренд).

Цены на нефть выглядят слабо. Возможно, надо много раз подумать прежде чем покупать акции нефтегазового сектора. В последнем ежемесячном отчете Организации стран-экспортеров нефти говорится, что мировой спрос на нефть в этом году упадет на 9,06 миллиона баррелей в день вместо 8,95 миллиона баррелей в день, ожидаемых месяц назад. Автомобильный высокий сезон в США уже закончен, новая волна корнавируса может еще больше «подточить» спрос (в скобках скажу что в США и. Есть вероятность снижения котировок до поддержки 37,2 (Brent).