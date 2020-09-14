Всю прошедшую неделю инвесторы уверенно шли по туманной дороге, ведущей неизвестно куда.

Подводя итоги недели, можно сказать, что коррекция продолжилась, и рынок шел и шел все ниже и ниже. Да, по цифрам это отчетливо видно. Индексы потеряли от 1,66% по индексу Dow Jones (DJIA-30) до более чем 4% (-4,06%) по индексу NASDAQ. Однако назвать это падением, язык не поворачивается. Скорее мы наблюдали вялое сползание вниз под тяжестью обстоятельств.

Главные обстоятельства – это, безусловно, глобальная перекупленность акций высокотехнологичных компаний. Именно они тянули за собой весь остальной рынок. Об этом же свидетельствует и отраслевой разрез. Если потери акций компаний, работающих в технологическом секторе, за неделю в среднем превысили 5% (-5,16%), то вот акции промышленных компаний в среднем потеряли за этот же период времени всего лишь 0,49%.

На уровне отдельных компаний все внимание инвесторов было также приковано, прежде всего, к акциям компаний – триллионеров. Безусловно, участники рынка боятся, что если начнется массовый сброс этих акций и фиксация прибыли, то рынку не поздоровится. Слишком уж они большие и легко смогут утащить всех остальных на дно. К счастью, этого пока не произошло. Да, фиксация прибыли в этих акциях налицо, но все же слишком уж активной ее назвать нельзя, и общие потери по этим акциям за неделю не превысили 10%.

А вот положительным моментом по итогам прошедшей недели является, безусловно, наличие явного спроса на акции промышленных компаний. То есть можно сделать вывод, что инвесторы все же верят в скорое восстановление экономики и начали подбирать хорошо подешевевшие акции этого сектора. Поэтому и потери в этом секторе были минимальны, а акции крупных промышленных компаний смотрелись во многом лучше остальных.

По итогам торгов акциями иностранных компаний на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю по итогам 4 рабочих дней было заключено почти 3,9 миллиона сделок с акциями 1324 эмитентов на общую сумму более 4,2 миллиарда долларов США.

Наибольший интерес со стороны российских инвесторов вызвали акции автомобилестроительной компании Tesla (TSLA), с которыми было заключено почти 380 тысяч сделок, что почти на 40% больше, чем у занявших второе место по этому показателю акций Apple (AAPL).

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 14 СЕНТЯБРЯ

Неделя начинается с позитива, и это, конечно, радует. Такое впечатление, что за выходные на рынок подали кислород, все вдохнули его полной грудью и обрадовались полноте жизни.

Главный позитив поступает сегодня с корпоративного фронта. А задала тон с самого утра британский фармакологический гигант AstraZeneca (AZN), который сообщил, что он возобновляет клинические испытания вакцины от Covid-19. Поскольку эта компаний является лидером в этом направлении, и с ней связаны вполне обоснованные надежды на выход из этой жуткой эпидемии, то естественно эта информация тут же взбодрила инвесторов по всему миру.

А далее эстафету подхватили другие не менее знаковые компании. Еще один биотехнологический гигант – компания Gilead Sciences (GILD) – объявила о покупке компании Immunomedics (IMMU), занимающейся разработкой противораковых препаратов за сумму в 21 млрд. долларов. Сделку планируют завершить до конца года, и GILD в конечном итоге заплатит 88 долларов за акцию, что на 108% выше закрытия в прошедшую пятницу.

Однако не только с фармацевтического фронта поступают позитивные новости. Один из лидеров рынка видеокарт и графических процессоров компания NVidia (NVDA) объявила о покупке у Softbank технологической компании Arm Holdings, занимающейся микрочипами, за сумму, приближающуюся в общей сложности к 40 млрд. долларов. Если эта сделка, в конечном счете, состоится, то, как считают специалисты, это может в корне изменить расклад сил на рынке микрочипов и процессоров. Именно поэтому эта новость воспринята участниками рынка весьма позитивно и акции NVidia (NVDA) прибавляют на премаркете уже более 6%.

Вообще следует отметить, что весь этот поток корпоративных новостей вдохнул жизнь в инвесторов. Наконец-то начали говорить не о количестве заболевших коронавирусом, хотя их по-прежнему очень много, а о привычных деловых событиях – слияниях и поглощениях. Ура! Экономика начала выходить на первый план, а это действительно явный сигнал к выздоровлению.

Конечно, риски никуда не ушли, но, по крайней мере, локально сегодня можно ожидать хорошего роста на всех выше перечисленных новостях. Всегда бы так!